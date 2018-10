La Asociación “Una Vida Digna”, espera que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Salud, tenga interés de llevar a cabo acciones reales y medibles, para disminuir los índices de personas con VIH y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de medicamentos, para el tratamiento de personas que padecen esta enfermedad, señaló, su presidente Diego Cervera Balam, al dar a conocer, que cuentan con un terreno para construir un Centro de Atención Temporal, para estas personas.

“A lo largo de legislaturas anteriores no ha habido la importancia o no le han dado la importancia al tema del VIH, a pesar de que continuamos por tercer año consecutivos en primeros lugares de casos de VIH y muertes por SIDA a nivel Nacional. Recuerdo que hace dos legislaturas aproximadamente hicieron una recomendación a la secretaria de salud para que ponga más atención e interés cosa que no sucedió”, manifestó.

En ese sentido, mencionó, que como Asociación tiene planeado construir un Centro de Atención y que estaría situado en Siglo XXIII, con la intención de que la gente se recupere y tenga una vida normal, por lo cuál, también piden al Congreso su apoyo y realmente a todos los que quieran colaborar, porqué será un espacio disponible para todo el Estado.

Apuntó, que estarán prestando diversos servicios necesarios para los pacientes, a través de las diversas áreas: hospitalaria, alimentos, psicólogos y por tal razón, están tratando de realizar un trabajo en conjunto, ya que es importante hacer un frente, para que esto sea una realidad lo más pronto posible.

Por último, pidió, a la legislatura local que tome en cuenta las deficiencias que existen en el sector salud, para brindarle una mejor atención a quienes padecen esta enfermedad, pues los enfermos se enfrentan a que no hay medicamentos retrovirales, y la resonancia magnética.