Representantes de los grupos sindicales de los trabajadores de la educación, convocan al magisterio campechano a participar en los Foros de Consulta Educativa, que organiza el próximo Gobierno Federal, el día viernes 13 de agosto a partir de las 7:00 horas, en el Centro de Convenciones “Campeche XXI.”

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Carlos Enrique Chan Queb, subrayó, que a través de este espacio, los maestros campechanos podrán exponer cada una de las problemáticas que presenta el sector educativo, y sobre todo los errores que presenta la reforma educativa.

Mencionó, que como dirigentes sindicales piden que se respeten los derechos laborales contemplados en el artículo 123 y a su vez las condiciones generales del trabajo, ya que hasta la fecha no se han reformado, y no se le ha cumplido al magisterio con los beneficios que supuestamente ofrece dicha reforma.

“El magisterio a cumplido cabalmente y prueba de ella es que Campeche a levantado su bandera blanca, pero no se nos han terminado de pagar y no se ha terminado incluso dividir las supervisiones escolares que debió haber sido 8 escuelas por cada supervisión, no se a logrado completar en estos momentos la clave de idóneos, directores, y en el ramo de educación preescolar”, apuntó.

Por su parte el secretario general de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Silverio Tuz Góngora, reafirmó, que la reforma educativa es un rotundo fracaso, pues no ha beneficiado como se debe a los maestros.

Señaló, que a los docentes de nuevo ingreso que presentan su evaluación y resultan como idóneos, al realizarse una lista de prelación no hay plazas suficientes, para quienes tuvieron buenos resultados y pasa todo un periodo escolar y los maestros no obtienen ningún contrato.

“Entonces nos preguntamos ¿que está pasando con todas las plazas que están dejando los compañeros maestros que se han estado jubilando?, en estos cinco años han habido muchas jubilaciones de maestros que ya tienen la edad y que también están viendo las afectaciones de esta reforma educativa y es lo que también genera que opten por jubilarse”, cuestionó.