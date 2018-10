La aún dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Yolanda Valladares Valle, niega imposiciones en el proceso de elección de la próxima renovación del Comité Directivo Estatal, sin embargo, asegura que hay una candidatura de unidad que encabeza Pedro Cámara Castillo, demeritando a otros que quieren ocupar el cargo, refiriéndose a que hacen el ridículo.

“Los grupos políticos más importantes al interior del PAN hicieron acuerdos con Pedro Cámara, pero hay otras personas que estuvieron sirviendo a otros, a través del Partido Liberal Campechano y de pronto se vuelven panistas y dicen que quieren competir y pues bueno todo el mundo tiene derecho de hacer el ridículo”, dijo.

Puntualizó, que será este domingo la fecha límite para entregar las firmas y requisitos, para que así el 11 de noviembre del año en curso se lleve a cabo las elecciones entre la militancia panista de toda la geografía estatal.

Mencionó, que uno de los retos que tiene el partido blanquiazul con la nueva dirigencia, es ganar la gubernatura, y tras el proceso electoral anterior, consideran que tienen buenas opciones para lograr el triunfo dentro de tres años, siendo uno de ellos el presidente municipal de Campeche Eliseo Fernández Montúfar.

En ese sentido, respecto a la forma de actuar de Fernández Montúfar a quien considera una carta fuerte para que el PAN gane la gubernatura, lo defendió ante los señalamientos y faltas de respeto que han manifestado regidores priistas.

“Yo no he visto que Eliseo insulte a alguien, ¿les dijo payasos?, a lo mejor no es un insulto sino una descripción; son vendetas políticas, uno de ellos es familiar de Claudio Cetina Gómez”, dijo Valladares Valle.