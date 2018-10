Este miércoles, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) acompañados de la Dirigente Estatal, Yolanda Valladares Valle, presentaron la Agenda Legislativa con la que van a trabajar para el periodo 2018 – 2021, la cual está confirmada de 5 ejes:

1. La transformación de actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana, 2. El combate total y frontal a la corrupción y la impunidad, 3. La pacificación del estado, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las empresas, 4. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad; y 5. El fortalecimiento de la posición de Campeche en el contexto nacional e internacional.

“Nuestra agenda legislativa incorpora propuestas del sentir ciudadano, que han sido recogidas a través del contacto directo con la gente campechana, además de apoyarnos con diversos documentos y estudios que reflejan la triste realidad en la que se encuentran los ciudadanos, es una agenda con eminente sentido social” expresó, el diputado Merck Lenin Estrada Mendoza.

Asimismo, los 6 legisladores panistas aseguraron que hoy estarán analizando las comisiones con las que estarán participando ante el Congreso del Estado, pero afirmaron que eso no los limitará a verificar todos los trabajos que se realicen en temas que son de suma importancia para la ciudadanía.

“Sí claro, ya nos hemos reunido con el coordinador de MORENA, hemos platicado el día de ayer después de la sesión y vamos a seguir haciéndolo para conformar una oposición en beneficio de Campeche y en próximas fechas lo haremos con los otros grupos parlamentarios” externó, la diputada, Nelly Márquez Zapata.

Seguidamente, la legisladora, Biby Rabelo de la Torre, anexó que desde el día anterior a las elecciones han recorrido nuevamente sus distritos por lo que dijo trabajarán cercanos a la gente, escuchando y realizando las gestiones que se necesiten

“Este grupo parlamentario no tengan la menor duda que van a trabajar no para un partido, no para un gobierno, vamos a trabajar para el pueblo, vamos a trabajar para la reforma, para la actualización y modernización en beneficio de los ciudadanos de Campeche” anexó, Márquez Zapata

Finalmente, la Dirigente Estatal del PAN, Yolanda Valladares Valle, respecto al actuar del actual Presidente Municipal, Eliseo Fernández Montufar, dejo en claro que el edil cuenta con todo el respaldo del partido y de sus respectivos diputados.