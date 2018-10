Inicia una nueva administración en el Gobierno Municipal y los diferentes sectores de la sociedad a causa del abandono de la administración saliente encabezada por Edgar Hernández Hernández, buscarán acercamiento con el alcalde Eliseo Fernández Montúfar, para que tenga conocimiento de sus necesidades y les de soluciones tal y como lo ha prometido en campaña, tomando en cuenta que así mismo lo hicieron con la autoridad pasada.

En primera instancia, pobladores de San Antonio Ebulá acudieron al Palacio Municipal, para solicitar una audiencia con Fernández Montúfar, con el fin de solicitar unas buenas condiciones de sus calles, ya que luego de nueve años siguen teniendo calle de terracería y a pesar que está situación fue también solicitado a Edgar Hernández, hizo caso omiso, continuando en las mismas condiciones.

Y a pesar de que no corrieron con suerte, pues fueron atendidos por una secretaria del Ayuntamiento, quien no les dio una fecha para que puedan reunirse con el edil campechano, les aseguró que les avisaría, por lo cual, confiaran si no estarían regresando hasta que sean atendidos.

Por su parte, en las próximas semanas los industriales de la masa y la tortilla, solicitaran una audiencia con la nueva administración municipal, para replantearles que se debe reformar el reglamento de la masa y la tortilla, con la finalidad de que desaparezcan la modalidad de venta en la vía pública y en tiendas de abarrotes.

Lo anterior lo dio a conocer el el presidente de la Cámara Nacional de Producción de la Masa y la Tortilla, delegación Campeche, Javier González Baqueiro, quien aseguró que está competencia desleal afecta gravemente al sector, que debe tomar medidas drásticas para subsistir, pues los operativos que antes implementaba el Ayuntamiento junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), y otras instancias no funcionaron para nada.

Por lo cual, esperan que este nuevo gobierno municipal haga algo al respecto, agregó que a pesar de esta crisis que enfrenta el sector a causa de la competencia desleal no habrá en los próximos meses incrementos en este producto.