Hace unos días a los vecinos de la Unidad Habitacional Siglo XXI recibieron por parte del personal de la Comisión Federal de Electricidad sus recibos de luz, pero algunos alegan que en fechas siguientes les llegó una notificación de un presunto despacho que les informa que tienen un adeudo de 204 pesos con la CFE, los afectados aseguran que éstas deudas son falsas, por lo que temen puedan estar siendo víctimas de un intento de fraude o extorsión.

“Mi recibo me llego hace dos días y hoy sábado mi hijo encontró este papel colgado en la reja, al leerlo en primera instancia pues si asusta porque pues no sabes que está pasando, enseguida le marque a mi esposo para comentarle y ya fue él el que me dijo que calme porque para empezar con la comisión no se puede tener adeudos porque enseguida vienen a cortar la luz” aseguró, Doña Rosa Cazan.

Asimismo, externan se sienten preocupados pues temen por su seguridad pues de igual forma afirman que han recibido llamadas y mensajes telefónicos de la misma compañía que supuestamente es de abogados la cual se denominada “Grupo GABSSA”.

“¿De dónde sacan nuestros datos? Tiene nuestros números de teléfono y direcciones, se supone que esas cosas son confidenciales, lo que vamos a tener que hacer es ir a la Comisión para preguntar qué está pasando y en caso de que no nos hagan caso puedes iremos a interponer nuestra denuncia a la fiscalía” expresaron, los afectados.

La presunta notificación de adeudo tiene como fecha límite de pago el 31 de agosto, es decir hace un mes atrás, por lo que confirma la teoría de que podría ser falso y un intento de afectar a las familias campechanas con su economía, por lo que piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto para que no sigan atemorizando a más ciudadanos.