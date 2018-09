Reprueba el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Amendola Avilés, el fallo que hace unos días emitió la Sala Regional y Superior de Xalapa sobre la paridad de género, ya que es absurdo y los jueces están haciendo interpretaciones incorrectas, ya que quienes tienen la función de hacer leyes son los legisladores.

Refiriéndose que la listas de legisladores plurinominales, no pueden quedar a criterio de jueces electorales, por lo cual, consideró es una transgresión a la autonomía de los institutos políticos, “la actitud de los jueces electorales que ordenaron cambios de género en los legisladores del PRI y MORENA, violenta a la autonomía de partidos y el principio de prelación de las listas plurinominales”.

Señaló, que loa jueces no deben ir más allá del poder legislativo, quienes tienen la responsabilidad de hacer las leyes, en cambio los jueces deben dirimir controversias e interpretar aspectos de la ley donde hay diferentes puntos de opinión.

“No es posible que con el tema de paridad se haga un asunto absurdo de quitar de la lista de representación proporcional a un hombre que va en el lugar numero 3 para poner a una mujer que va en el número 6. Es decir, no se están respetando los principios de certeza y prelación”, manifestó.

Por lo cuál, espera que el Congreso deje muy claro el principio de la certeza en materia electoral y ratifique el orden de prelación de una lista plurinominal.

Por otra parte, tras la liberación del ex candidato a la gubernatura de Campeche por el PRD, Dante Imperiale, el dirigente de dicho Partido, dijo que hasta el momento no ha tenido un acercamiento personal, pero el PRD tiene las puertas abiertas para él, ya que no ha sido expulsado del Partido porque fue detenido por un asunto personal y no por un tema político.

Fernando Dante Imperiale, fue liberado la noche del pasado jueves, dejando en claro que su caso fue ajeno a problemas políticos, por lo que dijo, el PRD, lo espera con las puertas abiertas, siempre que Dante Imperiale así lo quiera.