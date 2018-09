El nuevo paradero del seguro social ya debería encontrarse en funcionamiento, pues la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI) ya entregó la obra, así lo aseguró el titular de la dependencia, Edilberto Buenfil Montalvo, quien dijo ahora es cuestión del Instituto Estatal de Transporte (IET) ponerlo en funcionamiento para el ascenso y descenso del transporte público.

“Es problema de transporte, no es problema mío, nosotros ya entregamos eso, ya es decisión del Instituto Estatal de Transporte notificarle a los camiones que deban hacer su parada allí, ya deben ponerlo a funcionar para que la gente no se estacione allí y no los multen” expresó, el funcionario estatal.

Y ante las especulaciones por la colocación y posterior retiro de los parasoles, Buenfil Montalvo aseguró fueron retirados pues la empresa responsable de su realización no cumplió con el diseño que habían pactado, por lo tanto la SEDUOPI rechazó el proyecto que costaría aproximadamente 90 mil pesos.

“El parasol que llevó el contratista no era el adecuado, el que llevaron era más chico del que se tenía pensado, en la parte superior debería tener mínimo 2 metros y tenía 1.50, se iban a pegar allí y el agua le iba a caer más a la gente que al techo, por los lados todos los paraderos llevan alrededor de un metro para la lluvia lateral, éste solo tenía de 30 centímetros, muy malo, iban a costar 90 mil pesos pero ahora tenemos que ver cuánto costarán los nuevos, claro que vamos a descontar el anticipo de estos que quitaron” aseveró, el titular de Obras Públicas.

Finalmente, Edilberto Buenfil, afirmó que la obra de construcción del nuevo paradero del Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo una inversión de 700 mil pesos y no de un millón y medio como un medio de comunicación señalo en días anteriores.

Redacción DC/Candy García Sansores.