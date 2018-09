El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dio a conocer que alrededor de 100 millones de pesos se destinarán en el proyecto general de revitalización del centro del barrio de San Román, cuya primera de tres etapas ya se encuentra en marcha, con lo que se fortalecerá no solo la identidad y el orgullo campechano, sino se fomentará el impulso turístico en esa zona histórica de la ciudad.

Al asistir a la presentación del Proyecto de revitalización urbana del centro del barrio de San Román, sostuvo que su gobierno cumplirá su compromiso de transformar y modernizar Campeche.

Moreno Cárdenas explicó que las obras llevan su tiempo de construcción, por lo que pidió a los vecinos tener paciencia, pues cuando concluyan los trabajos toda la población disfrutará de sus beneficios.

En ese sentido, comentó que la ciudad tendrá un rostro moderno cuando en las próximas semanas se terminen los trabajos del primer distribuidor vial de todo el sureste, que es el que se construye en esta ciudad capital, así como las fuentes marinas del malecón, el parque del Moch Couoh y la avenida costera “Pedro Sainz de Baranda”.

Recordó que cuando asumió el cargo de gobernador el puente de La Unidad estaba cancelado, pero como resultado de las gestiones que hizo ante el presidente Enrique Peña Nieto se logró reiniciarla y además se consiguió que la concesión que se le había dado al gobierno federal, regresará al estado.

Sostuvo que todos los compromisos que asumió con los campechanos los cumplirá, ya que no puede haber pretextos ante la ciudadanía, y quien se quiera escudar en ellos diciendo que no se puede porque no lo apoyan o porque no hay, van a demostrar su incapacidad para gobernar.

“Ustedes jamás han escuchado de mí, ni jamás escucharán decir que no hay recursos o que no se puede, esa es mi responsabilidad, gestionar y trabajar ante el Gobierno de la República porque los campechanos para ello me eligieron, para resolver los asuntos que tiene el estado”, precisó.

Moreno Cárdenas aseveró que no se gobierna con ocurrencias ni con payasadas, se gobierna con seriedad, con madurez, con sensatez, trabajando juntos y en equipo para que haya más recursos, más infraestructura y para seguir construyendo el Campeche más hermoso de toda la historia.

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Álvaro Buenfil Bermúdez, comentó que el proyecto tiene el objetivo de revitalizar los espacios que conforman la zona, potenciar el uso de los mismos y promover la presencia de turistas, por lo que se ha programado favorecer la inclusión de todos los usuarios posibles, entre ellos, adultos mayores, personas con discapacidad e infantes.

Explicó que el proyecto contempla en un área de 36 mil metros cuadrados ejecutar 15 acciones entre las que se encuentran: reforestar áreas para aumentar las superficies sombreadas del parque; incrementar la iluminación con nuevos postes, lámparas y añadiendo conexión Wifi en el parque; adicionar servicios sanitarios, agregar cubiertas de cristal al auditorio abierto frente a la Concha Acústica y a las canchas deportivas para aumentar sus posibilidades de uso, y colocar juegos infantiles, ejercitadores, mesas y tableros.

Además, se contempla organizar las áreas de estacionamiento, favorecer la instalación de camiones para ventas de alimentos, revitalizar en la zona de la iglesia el área de lápidas, disponer de una efigie de San Román Mártir a modo de cruz atrial para aumentar la difusión del origen del barrio, y restaurar los monumentos para devolverles la apariencia original, pues no se demolerán ya que son parte del patrimonio histórico catalogado por el INBA.

También se ha programado sustituir el pasto del parque de San Román por vegetación cubresuelo nativa para mantener las áreas verdes a menor costo ecológico, añadir desalentadores de anidación para aves en el interior del quiosco, conformar un circuito con indicación de distancias y pavimento permeable para favorecer la caminata y el tránsito peatonal, y otro para bicicletas, patines y patinetas.

Precisó que tan solo en la primera etapa, ya iniciada, se invertirán aproximadamente 17.5 millones de pesos. Los trabajos son: rehabilitación del estacionamiento y construcción del paradero de transporte público sobre el Circuito Baluartes, con un costo de 6.2 millones; rehabilitación del parque de Los Poetas y la explanada del monumento “Héctor Pérez Martínez”, con una inversión de 6.3 millones y suministro e instalación de mobiliario urbano (pasto sintético, módulos de juegos infantiles, ejercitadores, mesas de picnic, bancas, mesas de ajedrez, entre otros aditamentos), con un monto de 4.7 millones de pesos.

Informó que en la segunda etapa se ha proyectado construir el techo en la zona abierta de la Concha Acústica con una inversión de 30 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Edilberto Buenfil Montalvo, enfatizó que la revitalización urbana es parte del proyecto de transformación del estado que incluye obras importantes como el distribuidor vial de la avenida Gobernadores que concluirá el próximo mes de octubre, el puente de La Unidad, en febrero de 2019 y las fuentes marinas que estarían listas para enero próximo.

Dijo que no se trata de hacer las cosas a la carrera por cumplir una meta, sino que las obras se ejecuten bien en calidad y costo, al tiempo que comentó que en toda la entidad se han realizado y están en marcha diversas obras de beneficio social, entre ellas más de 80 canchas techadas, un millón de metros cuadrados de conservación de calles, más de 250 kilómetros de arterias pavimentadas y la reparación de tres puentes tubulares en la zona de Yohaltún.

Por otro lado, indicó que por instrucciones del gobernador Moreno Cárdenas los recursos que se iban a destinar a la ampliación de las banquetas en la calle 53, obra a la cual se opusieron los vecinos, serán destinados a la construcción del drenaje de la Quinta de los Españoles.

Previamente, la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Torres Tzec, significó que de manera inédita esta administración ha invertido más de 20 millones de pesos en repavimentación de más de 45 mil metros cuadrados, equivalentes a siete kilómetros de calles, tan solo en el barrio de San Román.

