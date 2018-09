En el último día de su gira por las 37 comunidades del municipio de Campeche, la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal, Enna Ortiz de Hernández, llegó a la comunidad de Mucuychakán, donde encabezó la Caravana “Crecer con amor, que durante los tres años de su gestión, ofreció servicios de salud y asistencia social.

Rodeada de niñas, niños, mujeres y adultos mayores; Ortiz de Hernández externó un agradecimiento a todo el personal del Sistema DIF Municipal, que durante la administración se sumaron al trabajo asistencial, dirigidos de manera operativa por la directora general Olivia Madrigal Rico, trasladándose cada semana a colonias y comunidades, haciendo posible que muchas familias en estado de vulnerabilidad recibieran los beneficios.

“El trabajo no ha sido solo de la presidencia, reconozco que todo este tiempo todos estos servicios que se les ofrece de manera gratuita, también es gracias a todo el equipo DIF Municipal que me ha acompañado, cada uno cumpliendo con el trabajo que le toca, gracias a la directora Olivia Madrigal, que fue parte fundamental para que las caravanas cumplieran el objetivo de llevar bienestar a todas las familias de las 37 comunidades, que me dio mucho gusto poder visitarlas todas”.

Externó un agradecimiento especial a su esposo, el Presidente Municipal Edgar Hernández Hernández por darle la oportunidad de presidir la institución asistencial, en la que se lleva muchas satisfacciones, sobre todo por haber entregado 30 mil 419 apoyos diversos, beneficiando a poco más de 29 mil 600 personas en todo el municipio de Campeche.

Enna Ortiz supervisó, que en esta última Caravana a la que asistió el Comisario de Mucuychakán, Jacinto Calcáneo Alejo; se entregaran pañales, juguetes para cerca de 200 niñas, niños y bebés, cobertores para personas de la tercera edad, balones de futbol y basquetbol.

Se ofreció consultas médicas y odontológicas a través de la Unidad Médica Móvil, algunos esperaban turno para su corte de cabello gratuito que realizaron maestras de los Talleres de Belleza de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), mujeres solicitaron asesoría sobre casos de violencia, trámites jurídicos de pensión alimenticia o divorcios con los psicólogos y abogados del Centro de Atención Psicológica Especializada en Violencia Intrafamiliar (CAPEVI) y de la Procuraduría Auxiliar.