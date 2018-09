Hace unos días el Director del Instituto Estatal de Transporte, Candelario Salomón Cruz, aseguró que se encuentran en pruebas para poner en práctica una aplicación vía celular con la que usuarios de taxis tendrán acceso a un servicio más ágil y eficaz

Lo cierto es que mientras algunos ruleteros aseguran ya estar manejando la aplicación, otros saben que se está trabajando en ello, pero no que ya se encuentra en funcionamiento, aunque ambos afirman que la plataforma con lleva diversos beneficios tanto para los campechanos como para los taxistas.

“Ya tengo la aplicación en mi teléfono, la ciudadanía ya la esta utilizado, funciona tipo UBER, los usuarios la tienen que bajar se llama Ride, no tiene desventajas para los taxistas, ya no llamas, ahora es por mensajes, la estoy usando desde hace aproximadamente mes y medio y he recogido entre 6 y 7 pasajes” expresó un taxista.

Asimismo, anexaron que con dicha aplicación la modalidad de “Taxi Colectivo” ya no podrá ser implementada por los ruleteros pues la plataforma marca la ruta que manejarán y el monto que se deberá cobrar, situación que evita así el cobro excesivo.

“Si tengo conocimiento, pero aun no la estoy manejando, tengo entendido por parte del presidente de la agrupación que ya podemos usarla, pero mi celular no es compatible, es buena opción para los usuarios para poder darles mejor servicio porque muchas veces el radio se satura y tenemos ese comodín” externó, Marcos Valladares.

Finalmente, la ciudadanía opina que “Ride & GO” es una aplicación con la que se sienten más seguros y confiados pues saben el tiempo exacto en el que llegará su transporte, no podrán a subir a personas extrañas y sabrán el monto total a pagar.

“No respetan las tarifas, unos cobran 40 algunos 45 y ya de noche hasta 50 pesos, yo me peleado con algunos taxistas porque agarran otros pasajes y pido que me lleven primero, me tienen que respetar” reafirmó, un ciudadano.