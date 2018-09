Del 23 al 29 de septiembre se realizará la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, ante esto la Secretaría de Salud del Estado de Campeche se encuentra invitando a los campechanos que lleven a sus mascotas pero aunque estos aseguran que instalarán los módulos a las 9 de la mañana, estos no respetan el horario establecido.

El sector salud por medio de redes sociales anunció que se instalarán en diversos puntos de la ciudad capital, así como en todos los municipios del estado, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sin embargo algunos de los puntos señalados eran el cementerio y parque del Barrio de Santa Lucia, en los cuales se colocaron con más de media hora de retraso.

Asimismo, vecinos de la zona de Santa Lucía expresan que no tenían conocimiento de que la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina y Felina había comenzado, pues alegan que cada año su Centro de Salud contacta a los veterinarios de la zona para que brinden apoyo, pero en esta ocasión dejaron fuera a la sociedad civil.

“Mi esposa es médico veterinario, supuestamente hubo una junta y el sector salud nos daría los biológicos pero hasta ahorita nada, todavía el sábado mi esposa me dijo que participaría en la revacunación pero el sector cada año espero, no hay los biológicos, siempre ponen pretextos para no dar el material que se necesita” afirmó, Fernando González.

De igual forma, alegaron que año con año el servicio de vacunación de la Secretaría de Salud es más deficiente, pues ponen pretextos para no dar un buen servicio a los caninos, pero además expresan que la información que manejan previa y posterior a la vacuna es incorrecta por lo que muchas veces los más afectados son las mascotas.

“Nosotros lo hacemos como labor altruista, no ganamos nada, estamos apoyando nada más, pero por otro lado la información que ellos dan está mal, vacunan a perritos menores de 3 meses cuando debe ser mayores de 3 meses, vacunan a perras gestantes, preñadas y eso no se debe de hacer ya que la vacuna da reacción, le dicen a los dueños que no hay problema con bañarlos, cuando después de la vacuna deben pasar 3 días sin mojarse” reafirmó, Fernando González.

Pero al preguntarle a la encargada del módulo instalado en el Parque de Santa Lucía, la cual era una estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche ésta expresó que los perritos y gatos pueden ser vacunados a partir del mes de nacidos y que la vacuna no genera ningún efecto o aborto en perritas en etapa de gestación.

Por lo que la recomendación para los ciudadanos es tomar las medidas pertinentes e investigar a fondo sobre las verdaderas recomendaciones y efectos de las vacunas antirrábicas para evitar así problemas graves en la salud de sus mascotas.