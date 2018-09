“Propiciar espacios que permitan el trabajo conjunto entre autoridades centrales y de las diversas delegaciones ante un proceso natural de transición, es muy importante; ya que consolida la correcta rendición de cuentas para que las personas que vengan, vean que no se está partiendo de cero, sino que se está partiendo de un trabajo arduo, consistente y de buenos resultados” aseguró el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, al inaugurar la Reunión Nacional de Administrativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

En este significativo evento, el titular de la Secretaría de Educación (SEDUC), ante José Enrique Hernández Santoyo, director de Administración y Finanzas del CONAFE; así como 9 subdirectores, 32 jefes de departamento de administración y finanzas; e igual número de coordinadores financieros de las delegaciones de esa institución de todo el país, señaló que esta reunión muestra del interés de trabajar en conjunto, como un sólo equipo, para que puedan armonizar las responsabilidades administrativas y articular un trabajo muy importante en beneficio de la educación, principalmente previo al cambio de administración.

“Esta reunión es muy relevante de frente a un cambio de administración federal que nos obliga a todos a tener nuestra información, datos y requerimientos de entrega, bien revisados; y particularmente, quiero reconocer la iniciativa del CONAFE por realizar esta reunión que además, será una buena oportunidad para resolver pendientes, para preparar este proceso de entrega, pero al mismo tiempo, ir trabajando para esbozar las metas y acciones de todo aquello que viene que seguro será de gran compromiso en favor de la educación”, acotó.

Medina Farfán destacó la relevancia que los asistentes tienen en sus respectivos centros de trabajo que permiten consolidar la tarea titánica que el CONAFE desempeña al servicio de las niñas, niños y jóvenes que más lo necesitan.

“En su trabajo diario, en la elaboración de oficios, de gestión de recursos, en toda la tarea que muchas veces se podría ver como que no es propiamente educativa, no se podría realizar este trabajo tan importante; sin ella, sus líderes educativos no podrían llegar a donde llegan y cientos de niños no tendrían el acceso al servicio educativo, por eso la importancia de su labor. Siéntanse parte de este gran ejército que está cambiando la vida de muchas niñas y niños del país, y abonando al México que requiere una educación de calidad”, expresó.

Por su parte, el director de Administración y Finanzas del CONAFE mencionó que esta Reunión Nacional se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre y se abordarán asuntos en relación al presupuesto ejercido y por ejercer del 2018 en las entidades, asimismo, se establecerán parámetros para el cierre contable, financiero, recursos humanos y materiales del ejercicio del año en curso.

En tanto, el delegado del CONAFE en Campeche, Román Iván Acosta Estrella puntualizó que el personal administrativo ha contribuido de manera consistente y coordinada a las acciones de este Consejo al aplicar de manera correcta los recursos y hacer eficientes los procesos administrativos.

“Los delegados solos no podríamos, siempre necesitamos gente capaz que conozca la administración pública para poder hacer eficientes estos trámites que sin duda contribuyen a alcanzar los logros que hasta ahora se han obtenido, por eso reconozco en cada uno de ustedes su entrega, compromiso y responsabilidad al manejar dos piezas fundamentales: el capital humano y económico de este Consejo”, indicó.