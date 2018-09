Tras la toma de protesta de la dirigencia sustituta del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Moreno señaló que el PRI ha aprendido a ser oposición y luchará bajo las nuevas condiciones políticas: “Ellos no tuvieron consideraciones con nosotros, y ahora no las tengamos con ellos dejando en claro que son buenos para criticar y malos para gobernar. Demos la lucha más grande por México y por todos los mexicanos”

El destacado priista indicó que es un político realista y “vamos a ver a los otros caminar sin brújula, vamos a verlos chocar contra la pared, vamos a verlos sufrir por no saber gobernar, vamos a verlos doblarse por no poder con los grandes retos que tiene México, vamos a verlos desear no haber ganado”.

Durante la quinta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, celebrada en el Circo-Teatro Renacimiento, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu tomó la protesta a la dirigencia sustituta para concluir el periodo estatutario 2015-2019, Jorge Lazo Pech, presidente; e Hilda Velázquez Rodríguez, secretaria general.

Ahí, Moreno Cárdenas en uso de sus derechos políticos, indicó que “a diferencia de ellos, cuando los tiempos se ponen difíciles, los priistas no nos damos por vencidos, nos levantamos, regresamos a la lucha y volvemos a la victoria”.

– Dicen que hay quienes no saben perder, pero ahora conocemos a los que aún ganando no saben ganar: una diputada federal que ganó pero que no sabe ganar, promueve, con un claro rencor revanchista, el cambio de colores de nuestro partido ¡qué grado de psicosis tendrá que quiere decidir por todos nosotros! Eso habla de muy baja calidad y moral política. Desde aquí le decimos que si su partido tiene otros colores, de otros países, para nada se lo envidiamos; nosotros, como partido, en nuestros colores mostramos desde nuestra fundación nuestro sentido patriótico. Ellos, en cambio, también desde su fundación, su entreguismo a ideas comunistas y radicales quedaron claros cuando se fundaron.

En Claudia Ruiz Massieu, Moreno Cárdenas reconoció a una mujer 100 por ciento priista, “una mujer con experiencia, con trayectoria, a quien sin duda, hoy, el PRI campechano le reitera todo su respaldo y todo su apoyo para la dirigencia que encabeza. Y lo decimos con orgullo y con claridad: Campeche es de los pocos Estados que nunca ha perdido la gubernatura del PRI y en esta ocasión, no la vamos a perder y la vamos a ganar”.

– Como priista, como ciudadano, como político, como campechano y como mexicano, tengo muy claro el mensaje nacional que nos envió la sociedad el pasado 1 de julio, el mensaje mayoritario de los ciudadanos fue claro y contundente: “No le creemos a los priistas”. Las razones y las sinrazones pueden ser muchas, pero ese fue el crudo mensaje que nos mandó la sociedad: No importan qué tan buenos hubiesen sido nuestros candidatos, no importó que tan buenos hubieran sido nuestras propuestas, no importó qué tan duro se hubiera trabajado, el caso es que sufrimos la peor derrota de crisis de credibilidad al interior de nuestro partido y de nuestro país.

Dijo que no se trata de buscar culpables, “pues parte de ellos quizás ya estén bajo otras siglas, pero lo importante es buscar soluciones y respuestas rápidas para nuestra gente. Por ello, pasadas las elecciones era forzoso que el PRI empezara a tomar decisiones encaminadas, desde ahora, a la recuperación de nuestra credibilidad, para que regrese a ser la primera fuerza política de México”.

– Hay que decirlo como es: nosotros sí sabemos ganar, nosotros sabemos perder pero más sabemos levantarnos, ponernos de pie y regresar a ganarnos la confianza del pueblo. El futuro recompensa a los que siguen adelante, no hay tiempo para sentir pena por nosotros mismos, no hay tiempo para quejarse, sólo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar.

Reconoció el trabajo de Ernesto Castillo y Fabiola Zavala, que con su liderazgo sostuvieron el ritmo de trabajo de nuestro partido en un momento difícil y complicado: “Son jóvenes políticos que, sin lugar a dudas, seguirán siendo parte del presente y del futuro de Campeche; les reconozco su disciplina, su lealtad y les deseo el mejor de los éxitos, a ambos, en las encomiendas que les han dado”.

De Lazo Pech dijo que es un hombre con madurez, con mucho carácter, con una recia personalidad política, con muchas ganas de entregarse al partido, con una visión amplia de trabajo y de más trabajo.

Agregó que este es el tiempo del PRI, de acompañar a la gente y de luchar con el pueblo. Reconoció, valoró y agradeció los miles de votos que el PRI recibió de los campechanos, “porque todos ellos nos dieron su confianza para que hoy seamos la mayoría en la Legislatura local; por haber obtenido la mayoría de presidencias municipales y ganar 17 de las 24 Juntas Municipales”.

Por su parte, Ruiz Massieu dijo que se tiene que recuperar el sentido de ser priistas, de servir, de alzar la voz para denunciar una injusticia o cualquier comportamiento indebido, “por lo que rescatemos el sentido de fraternidad que nos ha caracterizado siempre”.

La líder priista llamó a los militantes a “construir todos los días, con humildad y vocación de servicio, el partido del siglo XXI que México exige. El PRI enfrenta una nueva realidad que abre oportunidades y exige una nueva forma de hacer las cosas”.

– Tenemos que volver al origen, debemos recuperar nuestra vocación territorial a partir de la cercanía y del servicio cotidiano a la gente; debemos ser ejemplares en lo público y en lo privado, recuperar lo más esencial de nuestra tradición, la humildad y la capacidad de vocación de servicio- dijo.

Ruiz Massieu destacó que el proceso de diagnóstico que está en marcha ha sido abierto, objetivo y autocrítico: “Esa reflexión nos marcará el camino, tenemos que ir hacia adelante, ese será el punto de partida para definir cuál es la reforma que queremos para nuestro instituto político, y cómo vamos a ponerlo al día de las exigencias de los mexicanos”.

Recordó que el próximo año habrá elecciones en cinco entidades de la República (Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo), por lo que “el partido debe estar unido, fuerte y con el objetivo de recuperar espacios”.