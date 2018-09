A unos cuantos días de que concluya la administración del alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, el hartazgo ciudadano continúa por las pésimas condiciones en las que se encuentran las calles del municipio, ya que es el dolor de cabeza sobre todo de los conductores, quienes por la ineficiencia del Ayuntamiento de Campeche, se han visto afectados con los enormes baches que adornan los barrios, unidades habitacionales, colonias y fraccionamientos.

Sin embargo, la resignación de que este gobierno municipal concluirá en unos días y que ya no hará a último momento lo que no pudo realizar durante tres años, ha generado que vecinos demuestren su creatividad e imaginación, para hacer algo con los baches que deja de recuerdo el edil campechano, que siempre que le cuestionaban sobre esta problemática, justificaba que todo era culpa de la lluvia o que trabajaban de acuerdo a un plan de bacheo, que al parecer en algunos lugares jamás llegó o no fueron contemplados en la programación.

Por lo cual vecinos de la Unidad Habitacional “Siglo XXI”, prefirieron sembrar ramas en los enormes huecos que presenta las calles sobre todo las que están ubicada a la altura de la segunda glorieta, los vecinos ya no esperan nada de esta administración y esperan que el próximo alcalde Eliseo Fernández Montúfar de ejemplo de servicios de calidad.

Al preferir omitir su nombre, una ciudadana, manifestó, que el Gobierno de Edgar Hernández Hernández, ha sido la peor administración municipal, ya que brilló por su ausencia y les quedó a deber en cuestiones de servicios públicos, porque los baches, la falta de alumbrado público y fugas de agua, están a la orden del día.

“Nos quejamos todo lo que pudimos, sin embargo, el desinterés del alcalde es evidente, que bueno que ya se va y que le vaya bien, esperemos que las cosas mejoren por el bien de los campechanos, porque Edgar Hernández no conoce la vocación del servicio, y claro ejemplo es en las pésimas condiciones en las que se encuentra el municipio”, señaló.