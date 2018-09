Luego de que el pasado viernes el Comité Electoral notificará que las planillas “Morada” y “Verde”, no cumplieron con los requisitos para su inscripción y así contender para la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la representante de la planilla “Morada”, Guillermina Arceo Castillo, impugnará la elección, porqué dicha instancia no otorgó tiempo para subsanar inconscientes, como el que los simpatizantes no contaban con el último cheque de pago de cuota sindical.

Por lo cual, la planilla “Naranja”, encabezada por Martha Albores Avendaño, sería ratificada el próximo 9 de octubre, sin embargo, Arceo Castillo, señaló, que agotará todas las instancias y en caso de que no proceda la impugnación, elaborará una misiva dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y al próximo secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, para que intervenga y no permitan que un líder repita 6 años continuos el cargo, tal y como lo está haciendo Martha Albores.

Aseguró, que Albores Avendaño no se apego al margen de los estatutos, pues hizo campaña anticipada, y repartió material de publicación, “nosotros cumplimos no llevamos nuestro color, esperábamos recibir el acta y cambiarnos, cumplimos en tiempo y en forma al margen de los estatutos, sin embargo Martha Albores no lo hizo, hay audios y vídeos donde estaba organizando la comparsa que armó.”

Por tal razón, ya están trabajando para reclamar sus derechos de participación, con sus abogados, ya que no dejarán las cosas así, puesto que lo que sospechaban fue una realidad, Albores Avendaño hizo todo lo posible para dejarlos fuera del proceso de elección y por lo tanto, impugnarán ante el mismo Comité Nacional Sindical.