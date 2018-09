El Presidente Electo de Carmen, Oscar Rosas González, aseguró que la administración saliente le entregará un municipio totalmente endeudado, por lo que se encuentra buscando alternativas para hacerle frente a esos fuertes problemas económicos que Pablo Gutiérrez Lazarus generó a lo largo de tres años al frente de la administración municipal.

“Hay una deuda como de 380 millones de pesos con el IMSS, ya me he acercado con la gente del Seguro Social pero lamentablemente es una deuda muy muy fuerte, me estoy acercando para entablar acuerdos para ver cómo irla pagando, porque esa cantidad prácticamente dejaría al ayuntamiento sin ninguna manera de llevar sus obligaciones a diario y esa es la razón por la que me tuve que acercar al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social” aseguró, Rosas González.

Asimismo, dijo que se encuentran trabajando en estrategias para poder enfrentar la fuerte crisis financiera que tiene el Ayuntamiento Panista le dejó, entre ellas se apoyará con el gobierno del estado a través del programa “Deudor Solidario”, pero alegó que fue una gran irresponsabilidad de Pablo Gutiérrez Lazarus no haber sabido administrar su presupuesto.

De igual manera, especificó que la deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social no es la única que va a tener que solventar la administración entrante, pues también se deben pagar adeudos con la Secretaría de Hacienda, el Zoológico, Juan Gabriel, entre otros, por lo que dejó claro que sí tomará las medidas pertinentes para realizar una auditoría para que sean las autoridades correspondientes quienes tomen cartas en el asunto.

“La toma de protesta todavía la vamos a organizar, aunque hay que recordar que el que invita es el alcalde pero ya ven la situación en la que él se mantiene porque cree que él sigue creyendo que será el alcalde, así que la próxima semana van hacer días claves para definir la fecha pero en caso de que no quiera tomar protesta la puede hacer el primer regidor y así sucesivamente” finalizó, el próximo Presidente Municipal de Carmen.