En las dunas rojas de ese desértico planeta, caminaba perdido, como tantas otras veces. Tropezó con un extraño objeto enterrado en la gruesa arena. Curioso, lo tomó con sus dedos largos y puntiagudos.

Largo y liso, frío al tacto. Completamente pulido por la erosión del viento que era un habitante más en ese solitario paraje.

Se sentó para poder curiosear ese extraño objeto. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Resultaba ajeno.

De alguna manera logró abrirlo, brotó una voz melancólica…una carta holograma.

Intermitente la imagen de una mujer de largo cabello reclinada sobre un escritorio, grababa el mensaje tridimensional. Se proyectaba con interferencia. El mensaje era antiguo. “…mi amor es puro porque he visto un ángel hermoso. Me entrego entera a él. Extiendo mis manos…muero con mis versos escritos en alas de papel que son devoradas por este sol inclemente que insiste en salir todos los días recordándome que, mi ángel, ya no está”.

De pronto pudo sentir esa soledad que lo absorbía, se levantó sacudiéndose la arena y regresó a su casa inmaculada, a la rutina sincronizada. La voz de siempre lo recibió, eran las cinco de un día cualquiera, de una tarde cualquiera, de un año cualquiera, después de que todos habían desaparecido, después de la colonización, del exterminio. La expedición lo cambió, todo murió.

Profundamente triste, no dejaba de pensar en ese ser que lo esperaba enterrado en las arenas del tiempo, entre un pasado y un presente intermitente, imposibilitado por un ausente cuerpo físico.

Una nave surcaba el transitado espacio, se escuchaban risas y parloteos. Ahí, justo donde años atrás había colisionado la última nave.

Ahí estaba ella, con la mirada perdida en el atardecer azul. Pasando de largo sin encontrarlo a él en esa civilización en ruinas donde era centinela.