A unos meses de que el presidente Enrique Peña Nieto concluya su administración, sigue dando de qué hablar, ya que en redes sociales se hizo viral un vídeo, donde claramente se visualiza que evitó saludar a la actual presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu.

Esto sucedió durante su sexto informe de gobierno, cuando el mandatario del país en compañía de su esposa, Angélica Rivera, se dispusieron a saludar a los invitados, entre ellos importantes figuras de los medios de comunicación, empresarios, y del medio político.

En el vídeo se puede observar que al término de su mensaje en el Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto, saludos al presidente del Grupo México, Germán Larrea, a Carlos Slim, al presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean y Alberti Bailleres, entre abrazos e intercambios de palabras, el presidente de la República “saltó” y dejó con la mano tendida a la dirigente del Pri, Claudia Ruiz Massieu, (sobrina de Carlos Salinas de Gortari) quien no le quedó de otra que sonreír y hacer como que no pasaba nada, sin embargo sus gestos no pudieron ocultar su desconcierto, pues Peña Nieto prefirió saludar a la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Ni un paso atrás, el mandatario continuó saludando a demás dirigentes nacionales de las demás instituciones políticas, del Partido de Trabajo (PT), Alberto Anaya, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados, así mismo, a los gobernadores electos de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y de Puebla a Martha Erika Alonso. Sin embargo Claudia Ruiz Massieu no se fue sin el saludo de Angélica Rivera, quien fue la única que le extendió la mano.

Redacción DC/Gabriela P.