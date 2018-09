El Decanato de Ingenierías de la UPAEP a través de su Facultad de Ingeniería Civil llevará a cabo su V Simposio de Ingeniería Sísmica UPAEP 2018 en la Sala Francisco de Vitoria de la Universidad.

En conferencia de prensa el Dr. Hugo Ferrer Toledo, Decano de Ingenierías, y el Dr. Eduardo Ismael Hernández, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil, hablaron de las “lecciones aprendidas y retos después de los Sismos de septiembre” y de las conferencias que se impartirán durante el día de mañana 19 de septiembre.

En su intervención el Dr. Hugo Ferrer, comentó que a raíz de los tres sismos fuertes que se registraron el año pasado en la ciudad de Puebla, lo que provocó que mucha gente volteara su interés hacia el área de la Ingeniería Sísmica y sobre todo al tema de la seguridad.

Afirmó que la Ingeniería no tiene una razón de ser sino tiene un valor de servicio hacia la comunidad y en el caso de la UPAEP, se ha preocupado por darle ese sentido de servicio, “en pensar que la ciencia como tal, arroja números, arroja conocimiento que si no se aplica, no sirven de nada”.

Reiteró que desde 1990 la UPAEP se ha dado a la tarea de abordar el tema de la ingeniería sísmica estructural para dar continuidad a los estudios de comportamiento de los suelos y de cómo se han ido presentando todos estos casos de fenómenos naturales de todos ya conocidos hasta el momento.

Asimismo, dijo que la Facultad de Ingeniería Sísmica a un año del sismo del 19 de septiembre del 2017, quiere darle un enfoque diferente al ciclo de conferencias que se van a presentar en el campus universitario. “Hay que recordar que la gente después del sismo, se desbordó de acuerdo a sus capacidad para tratar de ayudar a la población, los técnicos tratando de evaluar estructuras, pero lo más importante fue ver la solidaridad de la gente que apoyo con las brigadas de rescate, con la aportación de alimentos, revisando estructuras y ayudando a la gente damnificada”.

Por su parte, el Dr. Eduardo Ismael Hernández, recordó que México se encuentra localizado en una región altamente sísmica, por lo que es pertinente generar estrategias para mitigar el efecto nocivo que tienen los fuertes temblores dentro de la sociedad”.

Indicó que dentro del V Simposio de Ingeniería Sísmica UPAEP 2018, se abordarán diferentes conferencias en donde el hincapié es no bajar la guardia en el tema del estudio de estos fenómenos naturales.

Señaló que la primera conferencia estará impartida por el TUM. Gustavo Ariza Salvatori, Director de Protección Civil Municipal con el tema “Respuesta de protección civil municipal después del sismo”; la siguiente conferencia, “Solidaridad y apoyo UPAEP después del sismo”, disertada por el MC. Daniel Dámazo Juárez, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad.

Asimismo, el Dr. Ismael Hernández dijo que se hablará de la “Evaluación del comportamiento de monumentos históricos ante el sismo del 19 de septiembre del 2017”; impartida por el Dr. Marcos Mauricio Chávez Cano, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien tiene una vasta experiencia en esta temática del comportamiento de las construcciones históricas después del temblor.

También, mencionó que se hablará de la “Evaluación detallada de escuelas y hospitales después del sismo del 19 de septiembre del año pasado”, que será impartida por el Dr. Eduardo Ismael Hernández, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la UPAEP.

Por último, el Dr. Moisés Contreras Ruiz Esparza, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, hablará de los “Avances en la estimación de mapas de intensidades sísmicas para la ciudad de Puebla, en donde UPAEP se ha sumado a dicho proyecto, colaborando desde el punto de vista logístico y desde la difusión del presente proyecto de investigación.

Reiteró que el ciclo de conferencias del V Simposio de Ingeniería Sísmica UPAEP 2018 se llevará a cabo en la sala de conferencias Francisco de Vitoria del campus central de la Universidad, de 8:30 y hasta las 13:30 horas, y la entrada es gratuita a todas las conferencias.

