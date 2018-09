Campeche, Carmen y Escárcega, son los focos rojos que el Instituto Estatal de Transporte a detectado en el tema de clonación de taxis, por lo que Candelario Salomón Cruz, Director del IET, aseguró que han sacado de circulación a 9 unidades para posteriormente ser remitidas al corralón, mientras se lleva el proceso legal con los responsables.

“En Campeche hemos tenido 5 detenciones, 2 en Escárcega y 2 en Carmen, las clonaciones no pueden ser debe haber solo un vehículo con un número, no puede haber numero repetido, cuando es así se detienen las dos unidades y se esclarece, porque a veces se dan en comodato y quieren sacar provecho de dos unidades” especificó, Salomón Cruz.

Asimismo, alegó que la Península de Atasta, Calkiní, Calakmul y Candelaria son lugares en los que se han visto más afectados en cuento a transporte público desordenado pues dijo vienen de estados vecinos para trabajar como transportistas pero que no acuden hacerlo legalmente ante el Instituto Estatal de Transporte.

“Estamos haciendo operativos, estamos infraccionando y exhortando a los empresarios que cuando entren al estado de Campeche, de que si no tiene concesiones federales, tienen que hacer su trámite en el estado, hemos hecho operativos en distintos lugares y hemos tenido buenos resultados, detención de unidades que posteriormente recuperar a través de las multas pero sí estamos trabajando ese tema” afirmó, el funcionario estatal.

De igual manera explicó en el municipio de Carmen se han tenido un promedio de 75 unidades retenidas y 120 infracciones pero anexó están trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y la Fiscalía General del Estado para poder erradicar el transporte pirata que impera en la isla.

“A todos los usuarios del transporte público es importante que aborden una unidad concesionada, porque los transportes que no tienen clave o no tienen número de registro, son vehículos que no cuentan con seguros, que no están certificados y que no están identificados sus conductores, entonces corren el riesgo de que cualquier accidente no va a ver quién les responda, todo transporte concesionado cuenta con seguro para reparar los daños necesarios, obviamente una vida es irreparable pero al menos hay una indemnización que conforme a derecho les corresponde” finalizó, Candelario Salomón Cruz.