Después de los diversos conflictos que se han presentado ante la aplicación de la Reforma Educativa, finalmente hace unos días el presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa para derogar la vinculación de la evaluación a los docentes, para dar paso a una “auténtica transformación educativa”, con la participación de los profesores.

Asimismo, el Senado de la República exhortó a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de los gobiernos estatales a suspender la evaluación docente programada del 3 al 25 de noviembre.

El senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que se encuentran preparando una iniciativa en la que participen maestros, padres de familia, investigadores, pedagogos y legisladores, para lograr que se reforme el artículo tercero de la Constitución, pues aseveró en esta ocasión ni habrá simulaciones y que de ser necesario se va a revocar el contenido de la reforma para iniciar de cero.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama dijo la Reforma Educativa fue más eminente en lo laboral y administrativo que pedagógicamente, pues actualmente en pleno Siglo XX, hay niñas y niños que no están inscritos a algún centro educativo, por lo que reafirmo es necesario cambiar los métodos de enseñanza y hacer énfasis en las necesidades de educación.

De igual manera, la ex Presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue una de las primeras personas en oponerse a la Reforma Educativa por lo que en el 2012 protagonizo una discusión con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues para ella la modificación constitucional era “Una cacería de brujas”.

“Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de decir que no porque ese es mi papel, si hay algún delito o algo que cuestionarme, aquí estoy yo. Si soy yo la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no, y los únicos que van a decir si me voy o me quedo son los del Consejo y el SNTE” expresaba en su momento, Elba Esther.

Sin embargo la reforma educativa ha logrado un cimiento para conseguir un sistema educativo que ha logrado que los maestros se capaciten día con día para poder presentar la evaluación docente como parte vital de la profesionalización, erradicando las prácticas viciadas y las negociaciones políticas como la herencia o venta de plazas magistrales.