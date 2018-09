Encabeza secretario de Educación abanderamiento de 13 escoltas de escuelas del Estado

“Septiembre es un mes en el que se respira la patria, y en el cual debemos recordar y valorar lo que nos da sentido e identidad como mexicanos. Este mes nos permite reflexionar sobre nuestra esencia, sentirnos orgullosos de que somos hijos de una patria milenaria, con basta riqueza cultural y natural, que se expresa de múltiples formas”, afirmó el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, al encabezar el homenaje a la memoria de Don Francisco González Bocanegra, a Don Jaime Nunó y la anexión de Chiapas a la República Mexicana.

A los pies del asta bandera monumental, donde previamente abanderó a 13 escoltas de centros educativos del Estado, el titular de la SEDUC, al ser el orador principal de este acto cívico, afirmó que la entrega del lábaro patrio es una forma simbólica de poner en sus manos nuestra patria, y dejarles en claro que la mejor forma de demostrar nuestro amor a Campeche y a México es hacer todo lo que esté a nuestro alcance por tener un mejor Estado y un mejor país.

“Todos debemos y podemos contribuir a superar los desafíos que enfrentamos como nación. No hay espacio para dudar ni para renunciar a la responsabilidad cívica que nos corresponde. Todos los mexicanos anhelamos un mejor país, pero no lo vamos a lograr si no nos decidimos a ser mejores mexicanos. Es nuestro deber heredar un país más grande y más fuerte a nuestros hijos, pues a ellos les pertenece. Hoy entregamos la bandera a los niños, niñas y jóvenes de nuestro Estado, simbólicamente ponemos en sus manos también a nuestra patria”, mencionó.

Por otra parte, Medina Farfán, añadió que el Himno Nacional mexicano es el más hermoso poema de libertad de nuestra patria el cual, desde el 2005, ha sido traducido a diversas lenguas indígenas, entre ellas la maya. Dijo que al ser pronunciadas sus estrofas y cada una de sus notas, mueve los sentimientos de todos los mexicanos y expresa la voluntad de un pueblo decidido a superar todas sus dificultades.

“Un soldado en cada hijo te dio, es la promesa de cada mexicano por amar a este país; país que no sólo es la tierra donde nacimos, sino el lugar que nos ha brindado oportunidades, satisfacciones, seguramente también tristezas y enojos, pero que al final es nuestro, es mío y es tuyo, es nuestro México.

México, gracias a todos los que dieron su vida y a los que siguen luchando por construir este país, debe de ser el lugar en donde se respeten las libertades, en donde no haya esclavitud, en donde prevalezca la razón y el argumento, en donde todos tengamos la oportunidad de hacer una vida mejor y de vivir en paz”.

Previamente el encargado de las políticas educativas del Estado, tomó protesta a las 13 escoltas de escuelas primarias, secundarias, telesecundarias, misiones culturales, y Centros de Atención Múltiple, a quienes de manera oficial se les hizo entrega del lábaro patrio. Este proceso responde a la gestión de cada colegio ante las autoridades educativas para renovar su pendón o porque aún no contaban con el lábaro patrio para sus actos cívicos escolares.

Posteriormente, Medina Farfán, felicitó e hizo entrega de reconocimiento y premio a los ganadores del primer lugar del concurso de expresión literaria sobre los símbolos patrios 2018, y del XXXVI concurso de interpretación del Himno Nacional, dentro de los que destacan alumnos de escuelas de los municipios de El Carmen, Campeche, Hecelchakán, Calakmul, Candelaria y Champotón.