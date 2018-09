Habitantes de la colonia Linda Vista, se encuentran preocupados por el monte que prevalece en sus andadores, pues dicen son nido de moscos y animales ponzoñosos, por lo que solicitan a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto ante de que haya accidentes que lamentar.

“Normalmente nuestros hijos salen a jugar aquí a los andadores porque afortunadamente no pasan muchos carros, pero ahora el problema es el monte, ya está bastante alto, lo suficiente para que culebras, arañas o alacranes puedan esconderse y picar a los niños” explicó, Shirley Yong García.

Los vecinos expresan que la última vez que un funcionario se paró por su colonia para apoyarlos con la maleza fue el recién electo Diputado, Alvar Ortiz Azar, quien acudió con una cuadrilla de jóvenes integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a chapear.

“Hace unos meses vino el diputado que gano, Alvar creo que se llama, pero de resto nadie viene ayudarnos con este problema, ¿El Ayuntamiento? ¡Ja! te puedo contar con los dedos de mi mano cuantas veces ha venido el actual alcalde, una, el día que pidió el voto” afirmó una molesta ciudadana.

Los afectados manifiestan que se han visto en la necesidad de ser ellos mismos que retiren la hierba que se encuentra en la zona de sus predios, pero alegaron hay casas que no se encuentran habitadas, el monte ha crecido y no hay quien lo limpie pues no saben a quién recurrir.

“Le pedimos a las autoridades, sobre todo a las municipales que nos apoyen, no queremos hablar otra vez a Alvar para que venga a limpiar pues su labor es legislar, pero creemos que en caso necesario él podría ir al ayuntamiento a pedir que nos manden una cuadrilla de gente, confiando que él tenga mejores contactos que nosotros” finalizó, Yong García.