Desde hace unos días el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ha estado haciendo cambios en su gabinete, entre ellos los nombramientos de Laura Luna García como Consejera Jurídica del Gobierno del estado e Iris Janell May García, como Directora del Periódico Oficial del Estado, pero este jueves el mandatario estatal confirmó que los ajustes seguirán en próximos días.

“Sí, y como les he venido diciendo hay tiempos, hay momentos y hay etapas de redoblar esfuerzos, yo estoy muy reconocido y muy agradecido con los funcionarios que me han acompañado desde el inicio ver mi administración” expresó, Moreno Cárdenas.

Por lo que dijo su gabinete le dará un impulso importante, además de la cercanía con los campechanos, a los temas sociales, esto para darle más resultado a la gente en temas de salud, educación y en generación de empleos, pues es un compromiso que asumió y va a cumplir.

“En los próximos días, en las próximas semanas iremos haciendo movimientos graduales, por supuesto agradeciendo a todos los que me han acompañado desde el inicio de la administración y bueno siempre será en beneficio de los campechanos” aseveró, el Jefe del Ejecutivo Estatal.

Asimismo, dijo que el punto más importante a reforzar es el de la gestión, pues anexó actualmente ningún ciudadano, ni funcionario puede alegar que no lo han apoyado o respaldado, pues deben desarrollar su capacidad de gestión pues ante el beneficio de la ciudadanía no debe haber distingo de colores ni de partidos políticos.

“Hay que tener capacidad de gestión, a mí me dan los recursos que me tocan como estado y mi capacidad de gestión está en México está en acercarme a los secretarios, está en ver al nuevo gobierno de la república, los que no hacen las cosas es porque son incapaces de hacerlas, hoy lo más importante es darle resultados a la gente” finalizó, el Gobernador de Campeche.