Al reconocer que Campeche es un estado tradicionalmente beisbolero y por lo cual, debería reforzarse la promoción y la inversión en ligas de béisbol infantil y estatales, el pitcher del Club Piratas de Campeche, Francisco Campos, mencionó, que buscará retirarse de la Liga Mexicana del Béisbol, cuando llegue a las 200 juegos ganados.

En entrevista, enfatizó, que las ligas de béisbol y juvenil se encuentran en el olvido, especialmente en las categorías 14-15 y 16-17, lo cual, refleja que falta mucho trabajo por hacer en cuanto promoción, para que tanto niños y jóvenes no se vayan por caminos diferentes, “Esperemos que ahora que empiece una etapa nueva en el Gobierno Federal, se enfoque a este rubro que es el deporte y en el béisbol”, dijo.

A lo que respecta a la Liga Estatal, reconoció, que aunque tiene años de antigüedad, en la actualidad hay muy poca participación, para que sea competitiva, pues en este año sólo se han registrado seis equipos y por lo cual, no es lo suficiente para una liga importante.

A pesar de esto, el Club Piratas de Campeche, esta firme, aportando a los jóvenes prospectos y así sortearlos en cada uno de los equipos, para que pueda llegar a un buen nivel y presenten un digno juego

“Hace falta invertir en el béisbol para que no se vaya perdiendo, es un deporte importante en nuestra entidad y falta fortalecerlo para que sobresalga a un nivel importante como lo teníamos antes”, señaló.

Respecto a su retiro de la Liga Mexicana, el pitcher conocido como “Pancho Ponches”, resaltó, que se encuentra a dos victorias para lograr una de sus mayores aspiraciones, ya que hasta ahora lleva 198 victorias y espera plantarle a la directiva como se quiere retirar y el próximo año le puedan dar la oportunidad.

“Estoy consiente que necesito del apoyo de mi equipo, pues no esta en mi nada más; no voy a quitar el dedo del renglón si no hasta que se pueda ya Dios dirá que seguirá”, manifestó.