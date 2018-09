“Sí, hay tráfico de madera, ilegales, drogas, porque estamos en frontera no vamos a negar nada, pero la reactivación de seguridad en la línea limítrofe ayudará para que dejen de transitar hacia el municipio de Candelaria” aceptó, Salvador Farías González.

Después de que hace unos días se anunciara que el municipio de Candelaria ya contará con cámaras de video vigilancia, el Presidente Municipal, Salvador Farías González, acepto tener problemas se inseguridad en la frontera, pero aplaudió que el gobierno del estado los apoye para erradicar estos delitos.

“La seguridad en Candelaria es una coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal para poder resolver los problemas que suceden, no es que sean muy relevantes, en alta incidencia, pero sí es algo que se fue originando desde hace muchos años, entonces creo que esta seguridad que van a poner está bien porque nos sirve como estado” afirmó, el alcalde.

Asimismo, expresó espera que se sumen más operativos de seguridad, pues, aunque no se han dejado de hacer, considera que al realizarse de manera permanente se podrían tener mayor impacto en la inseguridad que impera en la frontera guatemalteca.

“Si se vuelve a reactivar la seguridad fronteriza en el municipio está muy bien, aunque los recorridos policiacos se han estado haciendo semanalmente o cada quincena, pero sí ahora serian permanente sería mejor para el municipio de Candelaria”

Finalmente, el funcionario municipal, dijo que su entrega recepción se está realizando conforme a la ley y transparencia pues cuenta con un contralor que lleva las cuentas de todo lo que ha realizado durante sus administraciones, pero anexó se encuentra trabajando en beneficio de los candelarenses

“Yo no voy hacer nada ilegal, no voy a traicionar la confianza que por tres trienios me ha dado la ciudadanía, lo único que nos ha faltado a los municipios y al estado es el recurso suficiente, yo ha tengo proyectos para iniciar en octubre, yo no me paró, por eso la gente me reeligió” certificó, Salvador Farías González.