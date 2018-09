“Según la operaron, pero la abrieron y terminó primero en coma y luego inválida, además me estuvieron pidiendo medicinas carísimas, yo ya me acabé todo mi dinero y la cuenta que me dieron es muy alta, el subdirector del hospital solo me dijo que era mi problema y yo tenía que ver cómo me las arreglaba” precisó el preocupado esposo.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiado, Raúl Mosqueda García, acusa a los médicos del Hospital de Especialidades “Javier Buenfil Osorio” de negligencia, pues hace unos días su esposa ingresó caminando y hablando con normalidad, pero al ser intervenida quirúrgicamente terminó perdiendo las dos habilidades.

“Ella ingresó por padecer dolores de cabeza, le hicieron tomografía y le dijeron que era un tumor, pero le pusieron una válvula que yo compre muy cara, pero al final que no era eso, todo yo lo compre, aquí no me han dado nada, en medicamentos llevo más de 20 mil pesos” afirmó Don Raúl.

Con voz entrecortada, el denunciante aseguró que tiene más de un mes que su esposa de 58 años ingresó, esto a causa de un tumor que sería retirado y para ello los médicos le estuvieron pidiendo medicamentos los cuales él tuvo que comprar de manera particular.

Además de perder la salud de su esposa, Raúl Mosqueda deberá pagar una cuenta de aproximadamente 22 mil pesos, para que ella pueda regresar a su domicilio ubicado en el ejido “El Desengaño” en el municipio de Candelaria, situación que lo aflige más, pues argumenta ya no cuenta con recursos económicos y tampoco sabe a quién recurrir.

“Yo le pido a los diputados o campechanos que lo deseen que me ayuden para solucionar mi problema, para sacar a mi esposa, afortunadamente yo me he quedado en el albergue por las noches y en las mañanas estoy aquí abajo por cualquier cosa, solo quiero poder regresar a casa con ella” finalizó, Mosqueda García.