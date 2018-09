La violinista e integrante de la Orquesta Sinfónica de Campeche (OSCAM), Rosa Margarita Romero Reyes, participó en el International Festival and Master Course Music in the Alps llevado a cabo en fechas pasadas en Austria. Durante ello formó parte del Seminario “El músico consciente”, impartido por la violinista e instructora mexicana Paulina Derbez, quien en 2017 brindó un taller para el perfeccionamiento de la OSCAM.

El Festival internacional reunió a grandes personalidades de la música, para impartir cursos que se complementaban entre sí. En este proceso seleccionaron a Romero Reyes para tocar en la Gala II en el Wiener Saal de Bad Gastein al lado de intérpretes de alto nivel.

De igual forma participó con gran éxito en el Concierto de los Directores de Orquesta del programa de Kenneth Kiesler, y fue la única mexicana que tocó con la Orquesta y Coro del Festival en el Mirabellplatz en Salzburgo, donde interpretó a Wolfgang Amadeus Mozart.

La violinista, actualmente es docente del Centro Cultural “El Claustro” donde desarrolla competencias como músico y creadora.