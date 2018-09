El Diputado suplente de MORENA, Daniel Sánchez Barrientos, podría tomar protesta como Diputado local de la LXII (62) Legislatura Local, esto después de que este lunes el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), emitiera como fundado el agravio que el morenista presentó ante el mismo.

Cabe recordar que el aun diputado suplente acusó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche por que no le ha dado respuesta a su solicitud para poder rendir protesta como Diputado Local, situación que derivo que acudieras a los magistrados del TEEC.

Al respecto las autoridades del TEEC de manera unánime declararon razonada la impugnación, por lo que el Congreso del Estado de Campeche tiene un plazo de tres días hábiles para emitir una respuesta fundada y motivada a la solicitud presentada por Sánchez Barrientos.

Por su parte el morenista, Daniel Sánchez Barrientos, aseguró que si el Tribunal Electoral no logra su reinstalación acudirá a la Sala Regional Xalapa para darle continuidad a su solicitud, pero alego que no entiende por qué el aplazamiento de la respuesta del Congreso del Estado.

“Yo lo que creo es que siguen dándole largas al asunto, ya deberían estar resuelto, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación fue muy claro, que entraran al estudio de fondo de la queja y no lo hicieron, no lo quisieron resolver, es un derecho es inalienable, no se puede seguir coartando este derecho y a pesar de los pocos días que le faltan al a legislatura sí voy a seguir insistiendo” aseguró, Daniel Sánchez Barrientos.

Por lo que será en próximos días que la Mesa Directiva de la XLII Legislatura Local tenga que dar su respuesta ante el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche pues aceptaron se encuentran vulnerando los derechos político electoral deSánchez Barrientos.