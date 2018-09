Hoy por la mañana, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas (SUTPMIDEC), se manifestaron a las afueras del Archivo General del Estado de Campeche (AGEC), para exigir la renuncia del director, Alberto Ceballos González y la subdirectora Lizely Méndez Córdova, por violación a sus derechos laborales y humanos.

Pancartas con frases ¡Estar metido en Facebook no es trabajo señor Alberto Ceballos González!, ¡Ya basta de represión!, ¡Sin integridad, no dignidad no se puede administrar!, y entre otras, adornaban la entrada principal del edificio, pegadas en la puerta o en manos de los mismos manifestantes.

Ante ello, la delegada sindical, Dina del Carmen López Sánchez, señaló, desde hacer tres años han sufrido de abusos y maltrato, por la subdirectora quien sigue órdenes del director, para afectarlos en su desempeño laboral, por lo cual, decidieron protestar para que la autoridad competente haga algo al respecto.

“Nos prohíbe salir a comer, ir al baño, o comunicarnos entre nosotros por alguna duda que pudiera surgir, nos amenazan con faltas administrativas, y no nos apoyan con las herramientas necesarias en nuestra área laboral, como al intendente que con sus propios recursos debe comprar los productos de limpieza para llevar a cabo su trabajo”, manifestó.

Asimismo, mencionó, que en un caso particular obligaron a renunciar a uno de sus compañeros, que tenía más de 20 años laborando, y luego de tanto hostigamiento terminó por hacerlo para evitar problemas.

Por lo cual, pidieron la intervención del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, para que intervenga y solucione este problema, porque ya están hartos de este acoso laboral y maltrato, “hemos mandando oficios directamente con el director para remediar el problema y no tuvimos respuesta y preferimos manifestarnos.”