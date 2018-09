La señora Elizabeth Pérez Sansores, denuncia, que la empresa de seguros AXA ubicada en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, no quiere cumplir con el pago del seguro de vida de su difunto esposo, desde hace siete años.

En entrevista, mencionó, que la aseguradora sólo quiere darle 500 pesos de los 500 mil pesos que le correspondía, con la justificación de que se devaluó el dinero, y a pesar de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), determinó de acuerdo a su documentación, que la empresa debe cumplir con el pago completo, hasta la fecha han hecho caso omiso.

“El 24 de enero de 2011 falleció mi marido y yo el 28 de febrero del mismo año, fui a la empresa a solicitar el dinero del seguro de vida y hasta la fecha no me han querido pagar los 500 mil pesos, me hablaron de una devaluación del dinero, pero hable a la Condusef de la Ciudad de México y me dijeron que primero verificara mi contrato si no decía caja variable y no marca ese elemento, por lo tanto me resolvieron que AXA tiene que pagarme el dinero que corresponde”, explicó

Lamentó, que este tipo de empresas sigan operando, ya que lo que le están haciendo es un vil fraude, y que todo el dinero que su marido en vida pagó, no se lo quieren devolver y se ha visto afectada porque tiene necesidades.

“No es justo que se queden con ese dinero, porque ellos no lo trabajaron y mi marido decidió asegurarse para dejarme un dinerito cuando el no este, es triste que sigan operando, porque después de 7 años no han hecho nada para regresarme el dinero, ayer de mala gana me exigieron mis papeles de acta de nacimiento, acta de matrimonio y otros más , para que me digan que no pueden hacer nada y que mejor lo reporte a la Condusef y que ellos me paguen”, señaló.

Pidió el apoyo de algún abogado para poder denunciar a la empresa, ya que ahora no cuenta con los recursos necesarios para pagar uno, o al menos que la orienten de lo que tiene que hacer, y exige que ese tipo de empresas no sigan funcionando, ya que son unos estafadores.