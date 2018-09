En representación del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el Secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González inauguró el Primer Foro para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche, en presencia de la presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo, Laura Baqueiro Ramos; diputados que integran la 62 Legislatura; y el presidente del Observatorio Ciudadano, Juan Antonio Vázquez García.

En evento que tuvo lugar en el Salón Estelar, y a la que se dieron cita más de 300 representantes de la Sociedad Civil, Baqueiro Ramos destacó que las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado representan el Campeche del compromiso cívico, el Campeche del compromiso ciudadano y el Campeche de las causas nobles.

“Son asociaciones que promueven y defienden banderas sociales muy importantes, que consideran superior el bien colectivo al bien individual. Por eso les reconocemos que ustedes luchan por el bien de todos, y por eso también, es importante escucharles, atenderles y coadyuvar con sus esfuerzos”; apuntó.

Precisó que con la realización de este Foro, no solo se abonará a construir una mejor Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil sino que además servirá para que el Gobierno del Estado fortalezca la visión sobre los temas que realmente le interesan a la sociedad; impulse causas sociales a través de esfuerzos compartidos y realice el mejoramiento de las políticas públicas.

También señaló que existe el interés de la 62 Legislatura de expedir un acuerdo legislativo para que este encuentro se desarrolle año con año al tiempo reconoció que no hay mejor momento de trabajo coordinado entre Gobierno y Sociedad Civil, que el escenario del Campeche actual, gracias al liderazgo de Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien proyecta un presente y un futuro de desarrollo en todos los aspectos de la vida estatal.

Por su parte, Vázquez García celebró que el Congreso del Estado esté haciendo las cosas diferentes a efecto de dar voz a la sociedad civil, “tenemos claro que no podemos solos, sino hacemos una fórmula de sociedad y gobierno, no podremos crecer, porque un gobierno sin una sociedad satisfecha no construye pero también es cierto que una sociedad ajena y sin participación construye menos”; agregó.