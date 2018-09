John Travolta compartió sus experiencias con los becarios de la Fundación Telmex-Telcel, en el Magno evento México Siglo XXI realizado en las instalaciones del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, entre ellas a consejo a los padres de familia para poyar a sus hijos en lo quieran dedicarse el resto de su vida, tal y como lo hicieron sus padres y hermanos cuando él decidió que quería ser actor.

De pequeño el actor principal de la película Fiebre del Sábado Noche, sus juguetes favoritos eran los aviones, sin pensar que el día de hoy contaría con tres aviones reales y aparte que los pilotearía, los cuales usa para ayudar a la ciudadanía en desastres naturales.

El rebelde Danny Zuko en la película Vaselina de 1978, felicito a los becarios y los invito a ser la persona más importante en el mundo siempre y cuando todos los demás sean igualmente importantes, asimismo señaló que no importa que profesión decidan siempre y cuando ayuden a esa profesión y luego hagan lo que puedan para entender y tener la habilidad de darle a esa profesión un intercambio e abundancia.

Finalmente antes de que se despidiera Maggie Hegyi, una de sus entrevistadoras le manifestó que su sueño era bailar con él, a lo cual se dispuso a compartir con los espectadores unos pasos de la película Vaselina, con la canción You’re the one that I want-Grease (Tu eres el que quiero).

Milagros Ascencio