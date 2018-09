Lo que está ocurriendo en San Lázaro no es signo de que surgirá un cambio de manera sustancial con Morena en el país, aseguró en conferencia de prensa el Presidente del CEE del PRD en Campeche, Víctor Améndola Avilés. Esta Cuarta Transformación de la que tanto se habla no es otra cosa que más de lo mismo: compra de voluntades y de legisladores. Diputados chapulines han habido muchos, lo cual no es de sorprender ya que estas acciones han ocurrido siempre.

La negociación de Morena con el PVEM fue que tuviera cinco diputados más y con el PT otros cuatro para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados así como mantener la Junta de Coordinación Política en los próximos tres años que va a durar la Legislatura.

Estos primeros movimientos en la Cámara Federal no auguran un cambio de fondo en la ética y en la moral pública. Es una burla por parte de Morena y del PT, el haber comprado diputados de manera burda y a un costo “baratísimo” como aseguró la coordinación del PVEM, y lo más sucio es que el Verde lo justifique con argumentos sin escrúpulos, al asegurar que lo hicieron para impulsar alternativas sobre el cáncer infantil.

“Están repitiendo las malas prácticas, los mismos vicios con un mayor grado de cinismo y quieren hacer creer a los mexicanos que se trata de un verdadero cambio. Ni en los peores momentos del PRI se llegó a ver tal desfachatez” añadió Améndola Avilés.

Este es el tamaño de la ambición de Morena para obtener el control del Congreso Federal al costo de lo que sea, y deleznables las acciones del partido Verde que estuvieron antier con Fox, ayer con el PRI y hoy con los morenistas.

En tanto en Campeche estaremos atentos a las resoluciones del Órgano Electoral que en los próximos días dictaminará la asignación de diputados al Congreso del Estado, toda vez que el Tribunal de Xalapa emita el fallo correspondiente.