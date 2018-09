Chesley Sullenberger es un ex piloto de US Airlines, quien tras salvar a 155 pasajeros aterrizando en el Río Hudson en el 2009 se convirtió en un héroe nacional en Estados Unidos, “Sully” como le llamaban obtuvo su licencia de piloto a los 14 años y ahora es un conferencista internacional sobre seguridad de las aerolíneas.

Originario de Denison, Texas el día de hoy se presentó en el evento de la Fundación Telmex-Telcel “México Siglo XXI”, para compartir con 10,000 jóvenes de diferentes partes de la República Mexicana, su experiencia sobre su aterrizaje en el Río Hudson y manifestó “me obligue a calmarme”.

Sully se decía que no podía estar pasando que no podía suceder y lo principal que no tenía tiempo para hacer todo lo que debía, no tenía tiempo de hablar lo que acababa de suceder con mi copiloto entonces escogió el mejor lugar para aterrizar (el Río Hudson), tenía que ser eficaz en el momento, destruyendo así una nave de 62 millones de dólares pero salvando a 155 pasajeros.

“Sabía que todo lo que hiciera en ese momento sabía que iba hacer escudriñado durante años”

Chesley Sullenberger no sabía que paso iba a tomar, en ese momento no pensó en su esposa e hijos, solamente en como volar la nave de una manera correcta y de cómo resolver cada problema junto con su tripulación.

Sullenberger no cree en los milagros pero cree “en el trabajo muy muy duro, creo que tener un profundo sentido de la humanidad, de lo malo, creo en comprometernos a resolver todos los problemas que podamos”.

Milagros Ascencio