Adoptar técnicas de almacenamiento del vital líquido puede ayudar al sector agrícola y ganadero

“Pequeños agricultores se ven afectados a raíz de la canícula de julio, luego de que pasaran 20 días sin precipitaciones pluviales en el estado”, alertó el Dr. José Juan Zamorano Mendoza, Profesor Investigador de la Facultad de Ingeniería en Agronomía de la UPAEP.

En este sentido, dijo, se deben adoptar técnicas de almacenamiento como se hace en Estados Unidos, Canadá o Europa.

Y es que dijo, la agricultura de temporal como es la siembra de granos (maíz, sorgo, trigo y cebada), en su mayoría es practicada por gente que cuenta con menos recursos y esto provoca que se vea afectado el rendimiento de sus tierras a causa de la poca lluvia registrada.

A causa de ello, señaló como urgente el avance en materia de meteorología, no sólo del estado sino al interior del país, pues dijo, que si bien el Sistema Meteorológico Nacional hace un buen trabajo emitiendo reportes, éste organismo genera información general y no particular, lo cual beneficiaría a los agricultores por zonas.

“Necesitamos información específica que nos diga cómo estará el clima en Cholula, en Izúcar de Matamoros, en Tecamachalco, Tehuacán, etcétera, porque de esta manera se estarán aprovechando todos los recursos, incluso los naturales como lo es el agua y hacer más rentables los terrenos de siembra”.

Agregó que para el mes de septiembre será la época del año en que más lluvias se registrarán, “estamos hablando de cerca de 200 mililitros por metro cuadrado, gracias a la presencia de huracanes y ciclones, se espera llegar a esta cifra promedio”, después de que en el mes de julio se registrarán pocas precipitaciones por la Canícula.

Apuntó que el 70 por ciento del agua que llueve, se escurre, no se infiltra en el suelo y se va a un arroyo, y en muchos de los casos, termina en la presa de Valsequillo o termina en el océano, perdiéndose la oportunidad de aprovechar el vital líquido.

Señaló que la mayor parte de la agricultura, sobre todo de granos básicos en el estado de Puebla es de temporal, por lo tanto, se depende 100 por ciento de la lluvia, y por ello es importante darle seguimiento a esta situación y conocer mejor los lugares y la cantidad de agua que cae por las lluvias.

Subrayó que en otros países, el éxito que han tenido por aprovechar adecuadamente el comportamiento y temporal de lluvias, es el caso de los Estados Unidos, gracias la captación y almacenamiento del agua de lluvia, por lo que consideró que es importante moverse hacia esa forma de trabajar y cuidar el líquido.

En Estados Unidos, ellos construyen pequeños vasos de agua “más locales, más de comunidad, para almacenarla, los agricultores norteamericanos las han denominado riegos de auxilio que pueden solventar la escases de agua y volverse a llenar periódicamente cuando se presenta el temporal de lluvias”.

Por lo tanto, exhortó tanto al gobierno federal como estatal a establecer equipos de monitoreo para conocer la cantidad de agua que cae en el país, pero principalmente por zonas para aprovecharla en beneficio de la agricultura y prevenir desgracias en caso de que caiga una tromba o el agua sea más de la esperada, como está sucediendo en algunos estados de la República Mexicana.