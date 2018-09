La presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal Campeche, Enna Ortiz de Hernández, clausuró el proyecto “Huerto en Casa” del Taller Formando Familias DIFerentes, que fue impartido a dos grupos de 70 padres de familia y a sus hijos que reciben becas estatales y municipales; quienes aprendieron sobre técnicas de sembrado de chile habanero, rábano y cilantro, para su autoconsumo o sustento a la economía.

Ortiz de Hernández señaló que la institución asistencial siempre ha tenido el interés de buscar las mejores alternativas que conduzcan a una verdadera integración familiar, realizando acciones en las que se involucren a todos sus miembros, cómo es el Taller para Padres que tiene a cargo la Coordinación de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PDDNNA) del DIF Municipal que tiene a cargo Paulina María Hernández Romero.

“Me da gusto que hayan permanecido, que no se dieron por vencido, aprendiendo esta actividad que por muy pequeña que parezca les da resultados, no solo a ustedes, sino a sus hijos, al aprender a sembrar estas plantitas que les dejará, sí ustedes quieren ganancias; que bueno que lo aprovecharon, yo les felicitó y que no quede ahí, síganse capacitando y síganlo intentando, porque además pueden disfrutar de su propia cosecha”.

Como parte del Taller para Padres las responsables, Verónica Cobah Hernández y Corina Aguilar Martínez, durante cuatro meses, coordinaron el taller de huertos con apoyo de la Ingeniero Verónica Luis Domínguez de la Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario del DIF Municipal y del Ingeniero Carlos Contreras Campos del Instituto de capacitación para el Trabajo de Campeche (ITCATCAM); quienes capacitaron a los padres de familia, sobre las técnicas de sembrado en “azoteas verdes”, “jardineras” u otras opciones de huertos en casa.

Los beneficiarios desde el pasado mes de abril, recibieron bolsitas de semilla con las que aprendieron a sembrar el rábano, cilantro y chile habanero en el patio y azotea de sus casas, viendo resultados en los primeros quince días del sembrado; mientras, las niñas y niños becados realizaron su propia jardinera con material reciclado, aprendieron la preparación de la tierra, el sembrado de semilla de rábano y el cuidado del desarrollo de su planta.

Después de la clausura del Taller de Huertos, que se realizó en el patio central de la Coordinación de PDDNNA, Enna Ortiz, acompañada por la directora general del DIF Municipal, Olivia Madrigal Rico, hizo entrega de las constancias a los facilitadores Verónica Luis Domínguez y a Carlos Contreras Campos, quienes enseñaron sobre las técnicas de sembrado a los padres de familia.