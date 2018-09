El Dirigente Estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, anunció este martes que Hermilo Hernández Ruíz, quien fungía como Secretario de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quien fuera militante de ese partido desde hace más de 15 años, hoy se une a las filas petistas.

“Es muy grato anunciarles que, a partir de hoy, Hermilo Hernández formará parte de nuestras filas partidistas como Secretario de Diversidad Sexual del Partido del Trabajo, Hermilo nos ha comentado que tienen presencia en 6 municipios, unidos con esta fuerza se lanzaran en su momento propuestas legislativas en beneficio de la diversidad sexual” aseguro, Gómez Saucedo.

Por su parte el nuevo petista, Hernández Ruíz, explicó que su salida del PRD se dio por motivos personales y aunque se negó a dar una opinión sobre la actual dirigencia estatal, confirmó fue una de las personas que más apoyo tuvo de los perredistas.

“Ya no estoy en el PRD, pero no puedo hablar mal del que fue mi partido, mis ganas de seguir creciendo, la oportunidad que se me da aquí, las personas que queremos seguir creciendo debemos cerrar un ciclo, las oportunidades en el PRD me las dieron en su momento, fui de los más apoyados, pero mi labor ya terminó allí, dejó bien cimentado el trabajo diversidad sexual, ese tema se encuentra en su mejor momento en ese partido” explicó, el ahora ex perredista.

Asimismo, dejó claro que el Partido del Trabajo seguirá sumando perredistas pues al tener presencia en los municipios de Carmen, Campeche, Champotón, Escárcega, Calkiní y Hopelchén, trabajará para que sus simpatizantes se sumen a su nuevo partido.

“Tengo varias asociaciones civiles que se encuentran relacionadas a la comunidad LGBTTTI por lo que para invite a 5 para unirse a mi nuevo proyecto laboral y de esas hasta el momento se han sumado 3, pero seguiremos sumando gente y trabajando por ellos y la sociedad en general” finalizó, el Secretario de Diversidad Sexual del PT.

Redacción DC/Candy García Sansores.