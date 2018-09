“Sí, ya hice mi testamento desde hace muchos años, lo mejor es tener todo listo porque nunca sabes en que momento nos toca y ¿para qué dejarle problemas a la familia?, mejor hacerlo y estar preparados para todo” afirmó, un campechano prevenido.

Septiembre es el “Mes del Testamento” y con el objetivo de fortalecer los lazos familiares, dar certeza a las familias y a todos los mexicanos sobre su patrimonio, el Gobierno Federal ofrece un subsidio a los notarios que realicen asesoría gratuita y bajen sus honorarios hasta un 50 por ciento.

En Campeche cada vez son más los campechanos que han optado por acudir a realizar su testamento y ofrecerles la tranquilidad que al momento de fallecer tengan la serenidad de que los documentos respecto a sus bienes se encuentran en regla.

“El subsidio que se le otorga a los Notarios de Campeche que participan en esta campaña reciben un apoyo de 1300 pesos, y sí ha aumentado la cultura del testamento en Campeche hasta un 30%” aseguro, Luis Arturo Gómez Pavón, Presidente del Colegio de Notarios.

Un testamento es un documento legal que tiene un costo entre los 3 y 5 mil pesos, es otorgado por un Notario Público y en él que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos; es la herramienta ideal para garantizar la seguridad legal.

El objetivo de la Secretaría de Gobernación es promover en favor de todos los mexicanos el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar, aunque incluso hubo quienes que aceptaron no haber realizado su testamento.

“Yo no he hecho testamento porque no tengo bienes, pero mis papás ya lo hicieron y es un buen ejemplo que nos están enseñando como hijos, en un futuro cuando tenga alguna propiedad sin duda realizaré mi testamento” aseguró una joven.

Al hacer un testamento evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias, si existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que es caro, tedioso y largo.

Con el testamento, al fallecer los bienes del testador pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga, es una medida para proteger el patrimonio.