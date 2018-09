A unas cuantas semanas que de por finalizada su administración el alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, continúan las quejas sobre el ineficiente mandato que tuvo en estos casi tres años, ahora no sólo por cuestiones de servicios públicos sino también por no respetar los derechos sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche.

Pues fue hoy al medio día que el secretario general, de la sección sindical de la comuna campechana, Manuel Alfredo Bonilla Carrillo, acompañado de trabajadores, acudió a las instalaciones del Palacio Municipal, para exigir a la autoridad municipal que cumpla con los acuerdo del pliego petitorio 2018.

Los afectados se manifestaron en el Palacio Municipal y Bonilla dio a conocer que no se han cumplido con la sindicalización de 71 trabajadores, que existen adeudos a funerarias, así mismo no han entregado el documento que acredite la propiedad del local sindical, y aún no se ha concluido la construcción de su sala de usos múltiples.

Referente de los nuevos sindicalizados, señaló, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), notificó que 71 trabajadores tienen derecho a sumarse al sindicato “Corazón Valiente”, pero la autoridad municipal no ha reconocido ese beneficio.

“La verdad, nos dicen que mañana, y que mañana y que mañana, y nosotros por tal de no hacer un movimiento, con tal de no afectar estábamos haya esperado, pero ya no podemos esperar más, esta Administración se va y debe cumplir”, manifestó.

Señaló, que el presidente municipal, debe cumplir con su palabra antes del 30 de septiembre, en caso omiso, advirtió con quedarse allí e iniciar un paro masivo de labores hasta que no se sindicalice a sus compañeros.

Aseguró, que ahora vinieron de manera pacifica, un total de 35 delegados, 15 de la directiva, son 50 trabajadores y hay trabajadores que ya les dijimos que en el momento que salgan de sus labores, se unan a la lucha por el respeto de los derechos sindicales y espera respuestas positivas .

Gabriela P