Durante dos meses estuvo relacionándose con investigadores de esta Universidad.

Gracias a las intervenciones internacionales que José Sebastián Uribe López, estudiante de 9° semestre en Ingeniería Química ha realizado para presentar sus proyectos de investigación, el Dr. Muthanna Al Dahhan, catedrático de la Missouri University of Science and Technology (MST), lo invitó a cursar una estancia de investigación en esta institución ubicada en los Estados Unidos.

Durante dos meses, el joven universitario estuvo en contacto directo con los investigadores de la misma Universidad con quienes trabajó directamente en sus proyectos que tienen que ver con el modelado matemático de reactores de lecho percolado, que en términos simples, consiste en remover contaminantes del gasóleo, tales como el azufre y/o compuestos nitrogenados.

“Lo que yo hago tal cual, es el modelado matemático a partir de una técnica que se llama dinámica de fluidos computacionales, y los investigadores de la Universidad de Missouri tienen técnicas experimentales para medir por ejemplo la velocidad o la distribución de las bases dentro del reactor, entonces yo fui a conjuntar esta parte de los experimentos de técnicas avanzadas con mis modelos matemáticos”, detalló Sebastián Uribe.

De su estancia en Missouri, confesó, esta parte de realizar experimentos y tener acceso libre a las instalaciones, fue lo que más le fascinó pues le permitieron realizar pruebas a escala industrial.

“Creo que una de las cosas que más me marcó de esta experiencia fue que un día que tenía que realizar muchos experimentos porque el tiempo se me estaba viniendo encima, tuve que trabajar en los laboratorios todo el día, tanto que sólo hice una pausa para comer y regresé para continuar, terminé cerca de las 12 de la noche, y al salir del laboratorio me di cuenta que no era el único, había mucha gente ahí discutiendo sus investigaciones, platicando, buscando alternativas a sus proyectos, eso me gustó mucho, ese sistema tan libre, porque la gente está ahí porque quiere hacerlo”, expresó.

Y es que desde la preparatoria, a Sebastián le gustaba participar en certámenes científicos como ExpoCiencias y desarrollar proyectos del área que más le apasiona: la ingeniería química.

“Cuando entré a Ingeniería Química y me dijeron que había becas por investigación y nos presentaron el modelado matemático de los reactores, la verdad me llamó muchísimo la atención pues podía conjuntar mis dos pasiones: la investigación y la Ingeniería Química”, relató.

Al momento, Sebastián cuenta con cuatro publicaciones, entre ellas la del libro Computational Fluid Dynamics, que le dio la oportunidad de participar en la Youth Science Meeting en Portugal así como en otros congresos internacionales como el World Congress of Chemical Engineering que se desarrolló en Barcelona, España.

A este respecto, menciona que uno de los retos a los que se ha enfrentado durante el proceso de investigación es siempre al momento de redactar sus papers. “Es incluso, por momentos, frustrante la etapa en que te preparas para hacer una publicación, varias veces me rechazaron pero tuve que aceptar la crítica como una oportunidad para crecer, para mejorar”, señaló Sebastián.

Agregó que el plan a corto plazo para él es terminar sus estudios en UPAEP, obtener su título y posteriormente aceptar la propuesta que el Dr. Muthanna Al Dahhan le ofreció de continuar sus estudios de doctorado en el MST.