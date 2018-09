Teniendo como escenario el Teatro de la ciudad, Francisco de Paula Toro, en el que participaron poco más de 200 bailarines en escena, la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal Campeche, Enna Ortiz de Hernández, dio por clausurada las actividades del ciclo 2017-2018, de los talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de Desarrollo Integral Comunitario (CDC y CDIC).

Contenta de ver un teatro lleno al que asistieron unas 600 personas, entre padres de familia y alumnos de los diferentes talleres de formación y oficios de los CDC y CDIC, Ortiz de Hernández externó su satisfacción de ver los buenos resultados logrados durante tres años, realizando un trabajo en equipo, con apoyo de maestros, alumnos y personal de la familia DIF municipal.

Señaló que el objetivo se cumplió, de convertir a la sociedad cada día más participativa y sensible, que nos permitió seguir contribuyendo para lograr un mejor desarrollo comunitario, en el que puedan alcanzar una mejor calidad de vida, “ya depende de ustedes que lo aprendido lo lleven siempre a la práctica, tienen las herramientas necesarias para desarrollarse y también obtener un ingreso, pero síganse capacitando”.

“Son tareas que significan un gran compromiso y una diaria motivación que tenemos en el Sistema DIF Municipal para la capacitación del trabajo y la integración familiar de nuestros habitantes del Municipio de Campeche; me da gusto y me voy satisfecha porque además de que he visto que en los diferentes talleres se hacen trabajos de calidad, hoy con la presentación de la compañía de danza infantil y el resto de los talleres de danza, de zumba, de aerobics y los adultos mayores, lo confirmo, hicieron una excelente presentación, son profesionales, ¡muchas felicidades!”, concluyó.

Acompañada por la representante de Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del Sistema DIF Estatal, Sonia Castilla Treviño, de Olivia Madrigal Rico, directora general del DIF Municipal y de Libia María Ayala Maa, Coordinadora de Educación; Enna Ortiz entregó los reconocimientos que acreditan los cursos impartidos en los CDC y los CDIC a maestros y alumnos destacados.

Dentro del programa cultural, alumnas y alumnos de los talleres de jazz, zumba, strong-champion, danza moderna, de la compañía de danza infantil y los integrantes del los Club del Adulto Mayor de los CDC y CDIC, de las colonias Polvorín, Santa Barbará, Samulá, Tepeyac, Minas, Palmas 1, la Peña, Jardines, Leovigildo Gómez y de la comunidad de Chemblás; participaron en un montaje, haciendo uso de las habilidades artísticas desarrolladas durante el ciclo con bailes folklóricos y modernos.

De manera general en los CDC y CDIC, se beneficia a cerca de 900 personas, 200 inscritos en talleres de danza, zumba, aerobics y folklor; además de 138 niñas, 60 niños, 46 adolescente y 471 mujeres, que han aprendido como hacer artículos artesanales, entre prendas de vestir, bisutería, bordado español, reciclado, corte y confección, bordado, urdido de hamaca, manualidades, pasta flexible, bordado a máquina, tejido, crochet, pintura, artes plásticas y los que asisten asesorías académicas.