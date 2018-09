Este jueves el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) desechó las impugnaciones de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) relativas a la elección de la alcaldía de Carmen por el presunto fraude electoral y ratificó el triunfo del priista Óscar Rosas González.

El candidato de Morena, Ramón Ochoa Peña, quien de plano buscó la anulación de los comicios, también se proclamó ganador porque los electores, dijo, “votaron en cascada” por el partido de Andrés Manuel López Obrador.

En la misma sesión, también de desecharon dos impugnaciones por “infundadas” y una más por extemporánea, las impugnaciones de Morena respecto de los resultados de las elecciones para diputado local correspondientes a los distritos 05, 07 y 20, con sedes en Campeche, Tenabo y Palizada, respectivamente.

Por lo que el Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Améndola Avilés, dijo que los panistas deben reclamarle a sus Senadores la aprobación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche pues fueron ellos quienes los ratificaron en el cargo.

“A mí me dan risa los panistas, cuando el PRD decía voto por voto, casilla por casilla y que se abrieran las urnas ¿Qué decía el PAN? Se burlaba de nosotros, ahora que ellos lo hacen quieren legitimidad, me parece que son unos cínicos y unos hipócritas, que aprendan a perder y que no tergiversen las cosas, a este tribunal no lo aprobaron autoridades estatales, lo nombraron en el Senado de la República donde el PAN tiene una presencia muy importante” expresó, el perredista.

Por su parte la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Mayra Fabiola Bojórquez González, exhortó a los partidos a respetar los tiempos legales y en caso de no estar conforme con la sentencia del TEEC pueden acudir a la Sala Regional de Xalapa.

“Con esta etapa realizamos una actividad más del proceso electoral pero obviamente todavía los partidos políticos, así como los candidatos tienen un escalón más en caso de que consideren no estar conformes con las sentencias, pueden interponer una impugnación obviamente esto lo tendrán que hacer dentro de los términos legales, es decir 4 días después del dictado del a sentencia” finalizó, Bojórquez González.