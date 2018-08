Aseguran que la Policía Federal es la columna vertebral de la seguridad del Estado mexicano.

Se puede percibir en el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la falta de claridad sobre lo que se tiene que hacer en el tema de seguridad, “no se vislumbra un concepto claro de lo que hay que hacer, hay muchas ideas dispersas”, señaló el Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, Decano de Ciencias Sociales de la UPAEP.

Agregó, “Dan la imagen de que tienen muchas ideas muy dispersas en dos temas muy fundamentales, el papel de las Fuerzas Armadas y el papel de las policías, todavía en esos dos temas tan importantes no se ha visto una claridad sobre lo que se pretende hacer”.

Por lo tanto, dijo que se debe centrar bien la mirada en lo que se tiene que hacer, qué se puede cambiar y qué se puede dejar; cómo está y qué tiene que reformarse totalmente.

Dijo que cuando una persona deja de ser candidato y es el triunfador, se presentan algunos cambios en el discurso, para confrontar con la realidad, porque muchas veces no se tiene acceso a la información oficial para conocer de cerca cuál es esa realidad.

Y por consiguiente, reiteró que es importante definir la participación de las Fuerzas Armadas, y en el caso de las policías, a todas las policías en general, Policía Federal, Policías Estatales y Municipales para comprender qué papel van a cumplir y el manejo del aparato de inteligencia, en donde consideró que es muy grave que se pretenda reducir al CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) a una agencia de investigación policial, ya que tiene que haber una distinción muy clara entre lo que es la seguridad nacional y lo que es la seguridad pública.

Abundó que un estado democrático en la actualidad no puede subsistir, si no tiene un buen aparato de inteligencia civil, y en ese aspecto, no se ha encontrado ningún pronunciamiento por parte del presidente electo o de su equipo de trabajo.

El Dr. Sánchez de la Barquera, subrayó que los retos son muchos, se tiene que afrontar una completa reforma del aparato policiaco en los diferentes niveles, ya que uno de los principales problemas del país es que no es suficiente el número de policías, además de que se tienen que robustecer los programas de capacitación y preparación de los elementos.

Además advirtió que es lamentable que la próxima administración federal no incremente el presupuesto para los cuerpos policíacos, para incrementar el número de elementos y mejorar los cursos de capacitación, entre otros aspectos que se deben atender. “El próximo presidente de México no debe cometer el mismo error que realizó la administración de Peña Nieto, el descuidar a la Policía Federal, que en lugar de crecer, quedó estancada y con un número menor de policías. La Policía Federal es una columna vertebral fundamental en la seguridad del estado mexicano”.