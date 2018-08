Después de varios atrasos que ha tenido la aprobación de la Ley de Salud Mental, la Diputada, Marta Albores Avendaño, aseguró que se está trabajando y teniendo reuniones con el Secretario de Salud, Rafael Rodríguez Cabrera, para ultimar y eliminar detalles que eran impedimento para su aprobación, pues se consideraba representaba gastos económicos para el Gobierno del Estado.

“Ayer tuve una plática con el secretario de salud, no implica recursos, aparentemente implicaba por qué se hablaba de personal, pero ya el personal lo ha presentado el secretario de salud y si falta algún otro pues ellos tomarán cartas en el asunto de que partida presupuestal estarían contratando a los psicólogos o personal que necesiten para esa área” afirmó, Albores Avendaño.

Por lo que aseveró será antes de que termine su labor como diputada cuando se dé finalmente aprobación a la Ley de Salud Mental, reafirmando que la Presidenta del Congreso, Laura Baqueiro Ramos, está en la mejor disposición de agregar la iniciativa a la lista de pendientes que aprobaran en próximos días.

“Yo creo que sí, esto va ayudar mucho, yo estoy casi segura que será aprobada, la presidenta tomará las medidas una vez que llegue a sus manos, esta semana será presentada o en el tiempo que todavía nos falta” expresó, la diputada.

La legisladora priista dijo que atender y combatir la problemática del suicidio ha sido un tema importante en la ciudadanía campechana por lo que aseguro fue uno de los factores más importantes para presentación de la iniciativa.

“Siempre he dicho que una ley no es el todo para poder atacar esto, pero sí va ayudar muchísimo porque se necesitaba que hubiera ese personal especializado y está capacitado, ahora ya podremos disminuir las cifras, pero no olvidemos que esto no es nada más el personal, el sector salud, también implica a toda la sociedad en general y los medios de comunicación, hay que ayudarnos entre todos” precisó, la legisladora local.

Redacción DC/Candy García Sansores.