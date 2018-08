Ante las constantes lluvias que se han suscitado en el Estado de Campeche se han recolectado toneladas de basura que en su mayoría se encuentran en las calles y alcantarillas, ante esto la Diputada y Presidenta del Congreso del Estado, Laura Baqueiro Ramos, aseguró que la ciudadanía debe tomar conciencia de cuidar el medio ambiente y el lugar donde viven, de lo contrario se podría legislar para aplicar severas sanciones.

“Debemos concientizar a la ciudadanía de que la ciudad más limpia no es la que se limpia más sino la que se ensucia menos, por lo que se debe hacer una campaña global con todos los ciudadanos desde el kínder, desde primaria, desde casa, en los trabajos, en todos lados para que la gente tenga esa cultura de no tirar basura, yo creo que eso de legislar para sancionar ya es un extremo muy fuerte pero bueno, si en un momento no llegase a mejorar la situación pues la siguiente legislatura tendrá esa responsabilidad” expresó, Baqueiro Ramos.

Asimismo, dijo que el próximo Ayuntamiento del Carmen deberá analizar las condiciones en las que se encuentra el contrato establecido con la empresa recolectora de basura “PASA” pues se han tenido varias denuncias en las que los ciudadanos externan que desde hace algunos días no han cumplido con la recolecta, lo que genera que por las lluvias los desperdicios terminen en las coladeras.

“Es un problema que se ha manejado desde hace mucho tiempo, la PROFEPA estuvo allí incidiendo a que también, en ese tema, porque efectivamente no solo es un problema que no pase la basura sino también daña la salud, entonces creo que hay que revisar bien ese contrato que se hizo con esta empresa y ver quien es quien no está cumpliendo, si es el ayuntamiento que no está cumpliendo con los pagos o la misma empresa que no cumple con el contrato que se firmó” replicó, la Presidenta del Congreso.

Por lo que finalizó exhortando a los campechanos a tomar conciencia y un poco de cultura para no tirar basura en las calles, así como a esperar que pase el camión recolector para sacar los desperdicios de las casas pues muchas veces la lluvia termina arrastrándola a las alcantarillas, situación que se observó en la capital campechana y generó severas inundaciones.