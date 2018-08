En el marco del Día del Abuelo que se celebro este martes 28 de agosto, varios han sido los trabajos que se han realizado y legislado en el Congreso del Estado de Campeche en favor de los grupos vulnerables pero en especial en apoyo y protección de los derechos de las personas adultas mayores que en muchos casos son vulnerados por sus propios familiares.

“Sí, se aprobaron y se leyeron iniciativas en relación al cuidado de los hijos hacia el abuelo o hacia el padre porque antes se daba la oportunidad y tenían el libre albedrío de decidir si quería ir o no, hoy no, hoy está estipulado, está regulado de que tu tengas la solvencia y la calidad moral para cuidarlo, pues es un deber que tenemos porque esa persona nos dio todo en su momento cuanto pudo, está regulado que los hijos velen por sus padres y si no existen las sanciones” afirmó la Diputada, Ángela Cámara Damas.

De igual forma la Diputada, Leticia Enríquez Cachón, señalo que desde que se aprobó la iniciativa para obligar a los hijos o familiares hacerse responsables de sus adultos mayores, el ejercicio de la denuncia ha aumentado por lo que hasta el momento se han tenido más de 200 denuncias por maltrato o abandono pero señalo que ninguna ha llegado a judicializarse pues en su mayoría han llegado a acuerdos, mientras son muy pocos los casos que se encuentran en proceso de ser entregados al juez.

“En esta administración ya se generó la iniciativa para sancionar el abandono, fue aprobada y está en vigor, se sanciona con pena corporal a quien abandone a un adulto mayor, a quien lo maltrate, también se acaba de aplicar la iniciativa en contra la violencia a los adultos mayores, hemos trabajado fuerte mente en beneficio de los adultos mayores” aseguró, Enríquez Cachón.

De igual forma se aprobó la ley que protege a los adultos mayores en relación a sus propiedades, pues la Diputada, Ángela Cámara Damas, aseguró se han tenido casos donde los hijos despojan a su padres o abuelos de sus propiedades, acciones que ahora se castigan con cárcel.

Finalmente la Presidenta del Congreso del Estado de Campeche, Laura Baqueiro Ramos, anexó que aún quedan algunas iniciativas en transición de aprobación pero que ya no les tocará a ellos por lo que dijo espera que los próximos legisladores olviden sus pasiones partidistas y se unan para velar por los derechos de los abuelitos.