Tras los rumores de que sería la próxima titular de la Secretaría de Educación en Campeche (SEDUC), en los posibles cambios del gabinete estatal, la diputada federal Adriana Ortiz Lanz, descartó, ocupar ese puesto, sin embargo continuará trabajando para beneficio del sector educativo como lo ha hecho antes de ocupar el curul del Congreso de la Unión.

“Lo que sigue es continuar en los últimos días en el cierre de los proyectos que son fundamentales en la legislatura y después seguirá mi incorporación en la parte del sector educativo que es lo importante para mi y que me he desempeñado 25 años y que por derecho me corresponde porqué en estos momentos estoy en licencia”, manifestó.

Ortiz Lanz, tiene una larga trayectoria política y académica, desempeñando funciones en diferentes cargos en la administración pública federal y estatal, entre estas destaca como coordinadora nacional de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, así como también representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los Estados de Tabasco y Campeche, y titular de la oficina de servicios federales de apoyo a la educación en el Estado de Campeche.

Mientras tanto como servidora pública a nivel estatal, sea desempeñado como subsecretaria de educación básica, directora general de planeación y programación, así mismo, como secretaría técnica de la Secretaría de Educación.

Fue en octubre de 2007, cuando ocupó el cargo como rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y concluyó en el 2011, sin embargo fue reelecta por unanimidad para un segundo mandato que finalizó en el 2015, tomando en cuenta que en la Máxima Casa de Estudios colaboró como profesora, investigadora, asesora y jefa de departamento de la Dirección General de Posgrados e Investigación.

Asimismo fue parte del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), fungiendo como presidenta del Consejo de la región sur-sureste, en los periodos 2007- 2008 y 2012-2015.

Actualmente forma parte de la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, donde ha sido participe de gestiones y leyes a favor del sector educativo, logrando presupuestos históricos entregados por parte de la federación a Campeche.