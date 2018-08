Desde el pasado 24 de agosto el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPAC) anunció por medio de redes sociales que más de 30 colonias de la capital campechana se quedarían sin el suministro de agua potable con la finalidad de darle continuidad a los trabajos de limpieza y desinfección en los tanques de almacenamiento de agua de la ciudad.

Las colonias afectadas son: San Antonio, San Rafael, Sascalum, Tepeyac, Fracc. La Vista, Fracc. Girasoles, Fracc. Residencial Pedregal, Fracc. Lomas de Rey, Eminencia, Villas Colosio, Villas Allende, Samula, Lázaro Cárdenas, Rinconada del Valle, Rinconada de Samula, Bosques, Prado, Universidad, FOVISSTE “Niños Heroes”, Solidaridad Urbana, Las Flores, Laureles, Coloniass del Sur, Vicente Guerrero, Villas Universidad, Zaragoza, Lomas de Zaragoza, Miramar, Resurgimiento, San Román, San José, asimismo dependencias como: Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos, Hospital de Especialidades, ISSSTE, Fiscaliza General del Estado y CREE.

Ante ello en la colonia las Flores algunos ciudadanos externaron que no se quedaron sin servicio de agua pero que tampoco se enteraron del aviso pues no manejan redes sociales por lo que sugieren al SMAPAC utilizar otras formas de notificación, para que las personas que resultarán afectadas puedan tomar las medidas pertinentes.

“Habemos personas que no manejamos facebook y pues no nos enteramos, seguido nos quedamos sin agua y podemos tomar acciones para ahorrar agua, lo correcto es que utilicen otros medios para que la gente se entere, por ejemplo anunciarlo en radio o televisión” explicó uno de los afectados.

De igual manera hubieron campechanos que sí se enteraron del corte de agua aunque especificaron que no fue por redes sociales sino por sus vecinos o familiares que les notificaron con anticipación para que pudieran tener suficiente abasto de agua, por lo que sí pudieron prever la escasez de agua.

“Mis hijos y mis vecinos me avisaron, aunque hasta el momento no me quedado sin agua, mis hijos son los que manejan las redes y por allí se enteraron que agua potable haría mantenimiento, siempre ellos me avisan para que no me quedé sin agua” expresó una ciudadana.